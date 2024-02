Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se o smrti ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog.

Izvor: Youtube/ Donald J Trump/CBC News/Screenshot

Aleksej Navaljni preminuo je u petak 16. februara, bura širom planete se ne smiruje, istraga je i dalje u toku, a sada se o njegovoj smrti oglasio i bivši američki predsjednik Donald Tramp. On je danas saopštio da ga je smrt Navaljnog "učinila svjesnim" šta se dešava u Sjedinjenim Državama, prenosi "Rojters".

"Iznenadna smrt Alekseja Navaljnog učinila me je sve više svjesnim šta se dešava u našoj zemlji. To je spor, postojan napredak, sa pokvarenim, radikalno-ljevičarskim političarma, tužiocima i sudijama koji nas vode putem uništenja. Mi smo narod u opadanju, narod koji propada", napisao je on na svojoj društvenoj mreži "Truth" (Istina) i dodao je skraćenicu "MAGA2024" što aludira na njegovu poznatu parolu "Make America great again" (Učinimo Ameriku ponovo velikom).

Donald Tramp nije nikoga direktno optužio za smrt Navaljnog. Da podsjetimo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden se obratio javnosti istog dana kada je umro Navaljni i naveo je da nema konkretne dokaze, ali sumnja na umiješanost ruskog predsjednika Vladimira Putina.