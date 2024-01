Do sada su to uspjele samo četiri zemlje: SAD, Kina, bivši Sovjetski Savez i Indija.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Japan je danas u 16 ​​časova započeo zahtjevan "svemirski manevar" uspio je da sleti na površinu Mjeseca. Do sada su to uspjele samo četiri zemlje: SAD, Kina, bivši Sovjetski Savez i Indija. Japan je postao treća zemlja koja je postigla takav uspjeh u 21. veku i peta koja je izvršila takozvano meko slijjetanje na Mjesec u istoriji čovječanstva.

Prema poslednjim informacijama, japanski lender je sletio na površinu Mjeseca, ali se još ne zna da li je to bilo uspješno ili meko slijetanje. Meko slijetanje na Mjesec znači kontrolisano spuštanje letilice na površinu bez značajnih oštećenja letilice i/ili njenih instrumenata. Tvrdo slijetanje se odnosi na spuštanje na zemlju koje dovodi do značajnog oštećenja, a često i do gubitka kontakta.

