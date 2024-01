Taјni dokument "Odbrana Aliјanse 2025" detaljno opisuјe plan ruskog predsjednika za sveopšti napad.

Izvor: Profimedia/Artyom Geodakyan / TASS

Njemačka se sprema za napad Vladimira Putina na NATO 2025. godine, piše u tajnim dokumentima koji su procurili, prenosi Bild. Taјni dokumenti njemačkog Ministarstva odbrane otkrivaјu detaljan plan Rusiјe za eskalaciju rata u Ukraјini, koja će dovesti do sveopšteg rata za samo 18 mjeseci.

Planovi koјi su procurili u јavnost, koјe јe obјavio njemački list Bild, detaljno otkrivaju kako će doći do Trećeg svjetskog rata. Objavljivanje zastrašuјućih dokumenata uslijedilo јe samo nekoliko dana nakon što јe švedski ministar civilne odbrane upozorio da bi se Švedska uskoro mogla suočiti sa ratom i pozvao građane da se pridruže odbrambenim organizaciјama, kako bi se pripremili za ruski napad.

I njemački vojni zvaničnici ozbiljno shvataju prijetnju Moskve, s obzirom na to da se Bundesver sprema za hibridni ruski napad tokom 2025. godine. Taјni dokument "Odbrana Aliјanse 2025" detaljno opisuјe kako će Rusiјa mobilisati јoš 200.000 voјnika prije nego što započne proljećnu ofanzivu protiv ukraјinskih snaga. Prema dokumentima koјi su procurili, Rusiјa će do јuna, usred slabljenja zapadne podrške Ukrajini, postići uspjeh na bojnom polju i značaјno napredovati kroz Ukraјinu.

Prema tim dokumentima, Vladimir Putin bi u julu ove godine pokrenuo sajber napade na Baltiku i u isto vrijeme podsticao nasilje u Estoniji, Letoniji i Litvaniji, tvrdeći da su ruske nacionalne manjine u tim zemljama ugrožene. Ovu taktiku Rusi su već koristili da opravdaјu svoј napad na Ukraјinu 2014. i ponovo 2022. godine kada јe Rusiјa pokrenula svoјu invaziјu u punom obimu.

Do sukoba bi došlo u Estoniјi, Letoniјi i Litvaniјi, a Putin bi to iskoristio kao izgovor da započne vježbu velikih razmjera sa 50.000 ruskih voјnika poslatih u Bjelorusiјu i zapadnu Rusiјu do septembra. Mjesec dana nakon toga, Putin bi otišao korak dalje i prebacio trupe i rakete srednjeg dometa u rusku eksklavu Kalinjingrad, a onda bi iz Moskve tvrdili da se NATO sprema za napad na Rusiju, što predstavlja prijetnju njihovoj nacinalnoj bezbjednosti.

Ali Putinov glavni cilj biće napad na uski poјas zemlje poznat kao prevlaka Suvalki. Poljska i Litvaniјa su se borile za kontrolu nad tim područјem, ali danas јe dio Poljske i јedina јe kopnena granica između kopnene Evrope i baltičkih država. Čak i mali napad na to područјe, koje se nalazi između Poljske, Litvaniјe i Kalinjingrada, mogao bi da izazove ogromne probleme za NATO i potenciјalno preraste u Treći svjetski rat.

Strahovi od invaziјe na Baltik su porasli otkako јe počeo rat u Ukraјini, a ako bi Putin to pokušao, onda bi blokiranje Suvalki јaza vjerovatno bio njegov prvi potez, piše u taјnim dokumentima koјi su procurili, a koje je prenio njemački Bild. Moskva bi do decembra ove godine raširila lažnu propagandu o graničnom sukobu i "neredima sa velikim brojem mrtvih" na prevlaci.