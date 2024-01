Sergej Markov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, smatra da bi za Rusiju bila idealna situacija ukoliko bi u Sjedinjenim Američkim Državama izbio građanski rat.

Izvor: Profimedia

Sledeći predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama će možda biti ključni za trenutne tenzije u svijetu i dva rata koja se vode (u Ukrajini i na Bliskom istoku), a Sergej Markov, politikolog i bivši savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, smatra da bi za Rusku Federaciju idealna situacija bila da u Sjedinjenim Državama izbije građanski sukob, prenosi "Njuzvik". On navodi da bi se time okončao sukob Ukrajine i Rusije.

Markov je rekao da je simbol za Rusiju za ovu godinu po kineskom horoskopu "Drveni zmaj". Objasnio je svoje mišljenje.

"Mislim da to znači da će biti građanskog rata u Americi. Mislim da je logično... Da, zmaj će ih dobiti, to je dobro za svijet. Ne, mi to želimo. Znamo da ako nešto zaista počne u Americi, rat u Ukrajini će prestati nedelju dana kasnije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni će juriti ovamo... Otišli ​​bi posrednicima i rekli: 'Hajde da odmah stavimo tačku na sve ovo.' Jer ovaj režim je tipična hunta, rekao bih, kolonijalna hunta. Želimo sebi mir u novoj godini, a onima koji žive u Ukrajini da se otarase ove kolonijalne hunte koju im je Amerika nametnula", rekao je Markov.