Joav Galan uputio poruku upozorenja Hezbolahu.

Izvor: Profimedia/AFP

Ministar odbrane Joav Galan prijeti Hezbolahu po ko zna koji put dok teroristička grupa koju podržava Iran nastavlja svakodnevno da ispaljuje raketne i bespilotne letilice na sjeverni dio Izraela. "Ako Hezbolah želi da konflikt podigne za još jedan nivo, mi ćemo ga podići za pet nivoa", rekao je Galan trupama na granici sa Libanom.

"A to će zavisiti od vas", rekao je vojnicima. "Mi to ne želimo, ne želimo da ulazimo u ratnu situaciju. Želimo da obnovimo mir", rekao je Galan. Ministar odbrane obećava da će obnoviti bezbjednost na sjeveru Izraela kako bi se stanovnici libanskih pograničnih zajednica mogli vratiti svojim domovima. "To ćemo uraditi ili kroz proces dogovora, ili uz prisilu, sa svim implikacijama", kaže on.

"Ne želimo rat, ali ne želimo ni da čekamo predugo", dodaje Galan. Uprkos svakodnevnim napadima iz Libana, izraelske snage (IDF) insistiraju na tome da je njihov glavni fokus i dalje na pojasu Gaze.

