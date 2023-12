Selafild je najopasnije nuklearno mjesto u Velikoj Britaniji.

Izvor: Profimedia

Selafild je najopasnije nuklearno mjesto u Velikoj Britaniji ali i u Evropi jer je prijavljeno da iz ogromnog silosa sve više curi radioaktivnog otpada i da to može da predstavlja opasnost za ljude.

Nuklearni mulj se decenijama skladišti u ogromno jezero iznad kojeg se nalazi beton i asfalt, a na njima su se pojavile pukotine. Jezero, odnosno "toksični" rezervoar je poznat i kao B30. Zabrinutost zbog bezbjednosti zgrade koja se raspada, poznate i kao silos Magnoks, u Kambriji izazvala je diplomatske tenzije sa SAD, Norveškom i Irskom, koje strahuju da Selafild nije uspio da riješi probleme.

Curenje će se vjerovatno nastaviti do 2050. godine. "Ukoliko se ovaj proces ubrza, to bi moglo imati značajne posledice, a jedna od njih je i zagađenje podzemnih voda", navodi se, piše Gardijan. Dokument iz novembra 2022. godine, upozorava na „kumulativni rizik" od grešaka u rasponu od nuklearne bezbjednosti do standarda za azbest i požar. "Rizici od curenja hemikalija u Selafildu gurnuti su duboko pod tepih", rekao je naučnik na stručnom panelu koji savjetuje britansku vladu o uticaju radijacije na zdravlje.

A u izveštaju EU iz 2001. godine piše da bi nesreća u Selafildu mogla biti gora od Černobilja jer Selafild, zapravo, sadrži znatno više radioaktivnog materijala nego nuklearna elektrana u Ukrajini. Navodi se i da bi ispuštanje radioaktivnog otpada u atmosferu dovelo do eksplozija i izazvalo padove aviona.

"Nesreća na toj lokaciji mogla bi da dovede do toga da se oblak radioaktivnih čestica prenese preko Sjevernog mora, što bi potencijalno moglo biti razorno za norvešku proizvodnju hrane i divlje životinje", zabrinut je visoki norveški diplomata. U junskom izvještaju Kancelarije za nuklearnu regulativu (ONR) navodi se da Selafild "smatra trenutni rizik od curenja najnižim" i da "ne predstavlja nikakav dodatni rizik" za osoblje i javnost.

Selafild je 2019. godine prijavio ONR-u curenje iz skladišne jedinice, koje se značajno pogoršalo u naredne dvije godine, a ranije neprijavljeni dokument otkrio je da između 2,3 i 2,5 kubnih metara radioaktivne "tečnosti" curi iz objekta svakog dana.