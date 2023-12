Radijacija koja je nastala kao posledica testiranja nuklearnog oružja ostavila je razoran uticaj na životnu sredinu i zdravlje lokalnog stanovništva i nastavlja da utiče na živote tamo i danas.

Izvor: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Dok Rusija upozorava na rastući rizik od nuklearnog rata, a odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama tonu u problem, zajednice u blizini ogromnog poligona za nuklearno testiranje iz sovjetske ere na sjeveru Kazahstana imaju poruku za lidere: "Hajde da budemo lekcija".

Stotine testova obavljeno je između 1949. i 1989. u neplodnoj stepi u blizini grada Semej, ranije poznatog kao Semipalatinsk, blizu kazahstansko-ruske granice. Uticaj radijacije imao je razoran uticaj na životnu sredinu i zdravlje lokalnog stanovništva i nastavlja da utiče na živote tamo i danas.

Mnogi stručnjaci za nuklearno širenje vjeruju da je malo vjerovatno da će uskoro nastaviti testiranje bilo koje nuklearne supersile više od 30 godina nakon poslednjeg testa.

Ali tenzije oko ruske invazije na Ukrajinu dovele su do neprijateljske retorike, a arhitektura kontrole naoružanja izgrađena još za vrijeme raspada Sovjetskog Saveza prije više od tri decenije počela je da se raspada.

Početkom novembra, predsjednik Vladimir Putin opozvao je rusku ratifikaciju globalnog sporazuma iz 1996. o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Moskva kaže da to neće dovesti do nastavka testiranja ako to ne urade prve Sjedinjene Američke Države.

"Neka naša patnja bude lekcija drugima", rekao je Serikbai Ibirai, lokalni vođa u selu Sarizhal, koji je imao priliku da vidi kako se testovi vrše na nekih 20 km od naseljenog mjesta kada je bio dječak. "Ako se ovo (testiranje) nastavi, čovječanstvo će nestati".

Kada su uređaji detonirani iznad zemlje – sve do 1963. godine kada su ispitivanja otišla u podzemlje – vlasti su naredile lokalncima da napuste domove i škole zbog straha da bi podrhtavanje tla moglo izazvati rušenje zgrada.

"Sjećam se da sam imao oko pet godina", rekao je Baglan Gabulin, stanovnik Kajnara, još jednog sela koje je živjelo u sjenci nuklearnog testiranja.

Izvor: EPA PHOTO/ITAR-TASS

Prisjetio se kako su odrasli upućivali njega i njegove drugare da ne gledaju u pravcu eksplozije.

"Bili smo mali, pa smo, naprotiv, iz radoznalosti gledali. Bljesak je prvo bio žut, a onda je izrasla crna pečurka", rekao je on.

Kazahstanske vlasti procjenjuju da je do 1,5 miliona ljudi bilo izloženo preostalim radioaktivnim česticama od testiranja. Preko milion je dobilo sertifikate koji potvrđuju njihov status žrtve testova, što ih čini kvalifikovanim za mjesečnu isplatu od 18.000 tenge (40 dolara).

Maira Abenova, aktivistkinja iz regiona Semei koja je osnovala nevladinu organizaciju koja štiti prava žrtava nuklearnog testiranja nakon što je izgubila većinu članova porodice zbog bolesti za koje je rekla da su povezane, pozvala je političare da ne dozvole nuklearnu eskalaciju.

"Kao neko ko živi sa posledicama onoga što biste mogli nazvati 40 godina nuklearnog rata, mislim da možemo da kažemo svijetu kroz šta smo prošli", rekla je ona.

Malo je pouzdanih podataka o specifičnom uticaju testiranja na zdravlje u Kazahstanu.

Međutim, naučnici kažu da su izloženost radioaktivnom materijalu na tlu, udisanje radioaktivnih čestica u vazduhu i konzumiranje kontaminirane hrane, uključujući lokalnu stoku, doprinijeli povećanom riziku od raka i slučajevima urođenih malformacija.

U Sarižalu, selu od oko 2.000 ljudi koji žive u malim bijelo ofarbanim kućama okruženim plavim drvenim ogradama, Gulsum Mukanova se prisjeća kako bi ona i druga djeca gledali nadzemne eksplozije, poznate kao atmosferski testovi.

"Bili smo djeca, sve nam je bilo zanimljivo", rekla je. "Zurili bismo u te pečurke".

"Moj otac je umro u 58. godini; onda mi je umro stariji brat, pa sestra", dodao je Mukanov, koji je u srednjim 60-im. "Svi su počeli da umiru."

Gabulin je, govoreći u blizini malog spomenika žrtvama nuklearnih proba podignutog u Kajnaru, takođe rekao da su gubici uobičajeni.

"Bilo je oko 300 traktorista koji su radili sa mnom… sada su samo dvojica ili trojica živi. Svi su umrli od raka i leukemije", rekao je on. "Čak i školarci koji su tada radili kod mene, sada imaju 50-53 godine, već umiru".

Ni on ni Mukanova nisu pružili dokaze koji povezuju bolest i preranu smrt sa testiranjem.

Dok su sela kao što su Kainar i Sarizhal bila izložena direktnom zračenju, stepski vjetrovi su prenosili nuklearne padavine na područje veličine Italije.

Veći dio teritorije, ispresjecan jezerima nastalim od kratera od eksplozije, i dalje se smatra previše kontaminiranim da bi se mogao naseljavati ili kultivisati.

Tamo je obavljeno oko 450 testova, više od 100 atmosferskih, a ostalo pod zemljom. Potonji su korišćeni nakon što je stupio na snagu sporazum iz 1963. o zabrani testiranja nuklearnog oružja u atmosferi, svemiru ili pod vodom, i smatraju se manje štetnim.

Izvor: EPA-EFE/KCNA

Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, Moskva više nije imala pristup kazahstanskoj strani. Njegov glavni ekvivalent danas je u Novoj zemlji, aktivnom vojnom mjestu na arktičkom arhipelagu na krajnjem sjeveru Rusije.

Nuklearni stručnjaci su rekli da bi svako testiranje danas vjerovatno bilo pod zemljom, što nosi rizike po životnu sredinu i zdravlje.

"Testiranje pod zemljom takođe može imati ozbiljne posledice", rekla je Ališa Sanders-Zakre iz Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja.

"Radioaktivne čestice mogu da izlaze u vazduh, a postoji i potencijal za kontaminaciju podzemnih voda", rekla je ona Rojtersu, dodajući da je stav Rusije da u ovom trenutku nema namjeru da testira.

"Ono što je toliko opasno u vezi sa radioaktivnom kontaminacijom je to što traje generacijama".