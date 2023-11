Tomas Hend, otac osmogodišnje Emili, koju je oteo Hamas, slomio se priznajući da je 'previše bolno' zamišljati užase koje ona doživljava u Gazi.

Izvor: YouTube/CNN/Screenshot

Emili Hand kidnapovana je iz svog kreveta u kibucu Be'eri 7. oktobra kada je na hiljade naoružanih terorista pojurilo preko obližnje granice sa Gazom. Otac osmogodišnje devojčice Tomas Hend rasplakao se u programu uživo jer veruje da će uslovi u tunelima Gaze, koje poredi sa holokaustom, psihički slomiti devojčicu, piše Dejli mejl.

Tomas se obradovao kada je saznao da je njegova ćerka među 1.400 ubijenih u napadu jer je znao kakve strahote čekaju taoce. Uoči njenog devetog rođendana u petak, borio se sa suzama jer je priznao da ne može da zamisli kroz šta je djevojčica prolazila, ali nije dozvolio da mu emocije stanu na put da je spase.

"Niko od njih se neće vratiti onako kako je tamo došao. Ne želim ni da razmišljam o uslovima, moguće je da se drže kao stoku, rekao je za CNN. Obećava da će cio život posvetiti popravljanju štete ako mu se Emili vrati, kaže da neće ići u školu godinu dana i da će je odvesti u Diznilend samo da bi je usrećio.

On je podsjetio i na trenutak kada su ga izraelske vlasti obavijestile da je njegova djevojčica među hiljadama koje je napao Hamas. "Kada su mi rekli da je mrtva, nasmijao sam se jer je to bila najbolja moguća vijest. Ili je bila mrtva ili je bila u Gazi, ako znate nešto o tome šta rade ljudima u Gazi - to je gore od smrti. Vjerovatno nema ni hrane ni vode, nalazi se u mračnoj prostoriji sa ko zna koliko ljudi i plaši se svakog minuta, sata i dana. Smrt je bila blagoslov, apsolutni blagoslov, rekao je otac.

Rekao je da se bori sa saznanjem da je njegova djevojčica držana kao talac u srcu Hamasove podzemne terorističke mreže dok je oko nje besnela bitka. "38 dana pokušavam da ne razmišljam o tome kroz šta prolazi jer je previše bolno. Ona je irska državljanka, tako da vršimo pritisak i na irsku vladu. Svaka informacija nam daje nadu da ćemo Emili i svu djecu i bebe izvući iz Gaze", rekao je on.