Prema navodima policije, voda je počela da ulazi u brod koji je potonuo u Plavoj laguni.

Izvor: Youtube/Bahamas Press/Screenshot

Jedna 75-godišnja Amerikanka umrla je kada je turistički brod na sprat koji je prevozio turiste sa kruzera do popularnog turističkog ostrva Plava laguna potonuo u vodama Bahama, saopštili su lokalni zvaničnici. Ovu vijest je za USA Today potvrdila portparolka kraljevskih bahamskih policijskih snaga.

Incident se dogodio u utorak dok je brod napuštao luku glavnog grada Bahama, Nasau, na ostrvu Paradise ka Plavoj laguni. Ova turistička destinacija nalazi se oko pet kilometara sjeveroistočno od Nasaua. Brod je skoro potpuno potopljen, iako je voda oko Plave lagune duboka samo oko 6 do 7 metara, piše Bahamas Press.

U trenucima potonuća nastali su i zastrašujući snimci koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama. Na snimku se vide putnici sa prslucima za spašavanje oko vrata, koji se drže jedne strane plovila dok se naginje i tone u tirkizno more. Policija je saopštila da je na brodu bilo oko 100 putnika, prenio je Nasau Gardijan. "Plovilo je naišlo na uzburkano more u toj oblasti, što je dovelo do toga da je u brod ušla voda i tako je potonuo u Plavoj laguni", rekla je šefica policije Krislin Skipings.

Potonuo brod Izvor: Youtube/ Bahamas Press

Policija je saopštila da je u incidentu život izgubila 75-godišnja žena iz Kolorada, a njen identitet i uzrok smrti još nisu poznati. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Plava laguna, svi putnici su bili sa kruzera. "Putnici i pet članova posade su locirani i dovezeni na ostrvo, a dva putnika su prebačena u bolnicu na dodatnu negu", navodi se u saopštenju. Odmah po dojavi na lice mjesta izašle su službe Hitne pomoći.

"Naš brod tone", vikala je američka turistkinja Keli Šisel, koja je snimala dok se brod uranjao u more. "Svi su prestravljeni. U pozadini snimka čuje se haos i vrištanje, na kojem se vide ljudi sa prslucima za spašavanje oko vrata, kako užasnuto gledaju u vodu dok brod tone. Na snimku se vide ljudi kako plivaju u prslucima za spasavanje ka drugom čamcu zaustavljenom nedaleko od broda. Na snimku se vidi i kako putnici skaču sa broda koji tone sa i bez prsluka za spasavanje, dok neki putnici potom bacaju prsluke za spasavanje.

Brod potonuo kod Bahama Izvor: Youtube/ Bahamas Press

Ona je rekla da su mnogi putnici, kada je voda počela da se sliva u brod, čekali uputstva članova posade, ali ih oni navodno nisu dali. Kada su vidjeli da neko skače u uzburkanu vodu, rekla je, pratili su ga sa prslucima za spasavanje i doplivali do obližnjeg čamca dok nisu stigli drugi čamci da pomognu u spasavanju.