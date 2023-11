Dejvid Kameron, bivši premijer Velike Britanije, imenovan je za novog ministra spoljnih poslova u okviru rekonstrukcije kabineta nakon što je Riši Sunak, predsednik vlade u Londonu, smenio dosadašnju ministarku policije Sjuelu Brejvermen.

Ranije danas smo pisali da se bivši britanski premijer Dejvid Kameron vraća na velika vrata, odnosno da će postati novi ministar spoljnih poslova Velike Britanije, a svima je poznato da je Dejvid Vilijam Donald Kameron bio premijer Ujedinjenog Kraljevstva od 11. maja 2010. godine do 13. jula 2016. godine, u dva mandata. Na čelu britanske vlade i Konzervativne stranke zamenila ga je Tereza Mej.

Njegov uspon bio je munjevit. Kameron je poslanik u Domu komuna od 2001. godine kao predstavnik izborne jedinice Vitni. Vođa opozicije je postao 2005. godine, a pre toga je bio ministar obrazovanja u senci. Prvi put se kandidovao na izborima 1997. godine u izbornoj jedinici Staford, ali je izgubio. Na sledećim izborima, 2001. kandidovao se za mesto poslanika za Vitni u Oksfordširu i pobedio. Dve godine kasnije je dobio priliku da sedi u prvom redu opozicionih poslanika i imao je važnu ulogu u koordinaciji politike na izborima održanim 2005. godine.

Postao je vođa Konzervativne stranke na stranačkim izborima 2005. godine pobedivši Dejvida Dejvisa. Njegovim izborom konzervativci su po anketama i istraživanjima prvi put u deset godina bili ispred vlade Tonija Blera, i iako je izborom Gordona Brauna za premijera njihova podrška ponovo opala, to je trajalo kratko i nakon toga Konzervativna stranka je bila u konstantnoj prednosti. Na izborima održanim 2010. godine stranka je osvojila najveći broj poslaničkih mesta, ali ne i većinu što je rezultovalo u prvoj koalicionoj vladi nakon Drugog svetskog rata sa strankom Liberalne Demokrate sa Kameronom kao premijerom.

Dejvid Kameron se povukao sa mesta premijera u junu 2016. godine, nakon što su pristalice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije pobedile na referendumu o članstvu u Uniji. On se tada obratio javnosti i saopštio da je ponosan na to što je uradio kao premijer Britanije. Kako je tada rekao on se uvek hvatao u koštac sa problemi i nije ih izbegavao. Dodao je da poštuje volju naroda i da iako taj referendum nije bio o njemu, on se jasno zalagao za ostanak Britanije u EU "ali je narod rekao svoje".

Dejvid Kameron je oženjen Samantom Šefild i ima troje dece, od kojih je jedno preminulo. Kameron je studirao filozofiju, politiku i ekonomiju na Univerzitetu u Oksfordu. Nakon studija priključio se odeljenju za istraživanje u Konzervativnoj stranci, a zatim je bio i specijalni savetnik Normana Lamonta, kancelara blagajne a zatim i Majkla Hauarda, visokog zvaničnika i vođe Konzervativne stranke. Bio je direktor korporativnih poslova u Karlton komjunikejšns sedam godina, a pre nego što je počeo da se bavi politikom, vrlo kratko je, za odličnu platu, radio u jednoj pi ar agenciji.

Dani Finkelštajn, novinar Tajmsa i dugogodišnji prijatelj Dejvida Kamerona, je jednom prilikom rekao: "Kada se Dejvid pripremao za izbore za stranačkog lidera, pomagao sam mu tako što smo vežbali intervjue. Ja sam postavljao pitanja, a on je odgovarao. Vrlo brzo sam shvatio da ima neverovatan politički talenat. Dugo sam ga poznavao, znao sam da je sposoban i inteligentan, ali takva politička veština se retko viđa. Ume s ljudima, zna da odgovara na pitanja. Uz to, jako se dobro snalazi u stranačkim poslovima. Neusmnjivo ima osobine potrebne uspešnom političaru i uspešnom premijeru".

Protivnici Dejvida Kamerona insistiraju na njegovom privilegovanom poreklu. Na primedbe da je odrastao u blagostanju, Kameron je uvek odgovarao da nije važno odakle si došao, nego kuda ideš.