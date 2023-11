Amerikanci izveli nove vazdušne udare na istoku Sirije, a poginuli su neki pripadnici proiranske milicije.

Izvor: YouTube/screenshot/Broken Tank

SAD su sinoć izvele dva vazdušna udara u Siriji protiv Irana i proiranskih grupa, saopštio je Pentagon, u poslednjem odgovoru na seriju napada na američke snage u Siriji i Iraku. U saopštenju, američki ministar odbrane Lojd Ostin je naveo da su napadi bili usmjereni na objekat za obuku u blizini grada Albu Kamal i sigurnu kuću u blizini grada Majadin.

On je rekao da je napade naredio predsjednik Džo Bajden. "Predsjednik nema veći prioritet od bezbjednosti američkog osoblja i naredio je današnju akciju da jasno stavi do znanja da će SAD braniti sebe, svoje osoblje i svoje interese", naveo je Ostin u saopštenju. Između šest do sedam proiranskih boraca navodno je ubijeno u ovom napadu, javlja dopisnik Foks Njuza.

Lokalni izvori su takođe rekli da je meta napada bio kamp koji vodi proiranska milicija u oblasti zapadno od Albu Kamala, u provinciji Deir al-Zor. Drugi napad je bio u blizini mosta u blizini grada Majadena, blizu iračke granice i uporišta proiranske milicije, rekli su izvori.

To je treći američki udar od 26. oktobra, dok SAD pokušavaju da uguše talas za talasom napada bespilotnim letilicama i raketama na američke trupe u Siriji i Iraku, podstaknuti ratom Izraela i Hamasa. Iran i njegove pristalice kažu da SAD dijele odgovornost za rat koji je Izrael objavio protiv palestinske militantne grupe Hamas, koju takođe podržava Iran.

40 napada na američke snage

Snage koje podržava Iran napale su američke i koalicione trupe u Iraku i Siriji najmanje 40 puta poslednjih nedelja. SAD imaju 900 vojnika u Siriji i još 2.500 u susjednom Iraku, u misiji savjetovanja i pomaganja lokalnim snagama koje pokušavaju da spriječe ponovno oživljavanje Islamske države, koja je zauzela velike djelove obe zemlje 2014, ali je kasnije poražena. Američki zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da su se napadi dogodili u proteklih nekoliko sati i dodao da je američka istraga u toku kako bi se utvrdilo da li je neko ubijen ili ranjen.

