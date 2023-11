Dječak koji je ubio školskog druga u Njemačkoj je navodno srpskog porijekla.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković/Shutterstock/Heiko Barth

Dječak (15) koji je u četvrtak u školi Waldbachschule u Offenburgu (Baden-Württemberg) pucao i ubio svog druga iz razreda zove se M. Z. (15), njemački je državljanin srpsko-kosovskog porijekla. Tu vijest su u petak objavili njemački mediji nakon što se saznalo za užasan zločin u njemačkoj školi. M. Z. (15) je osumnjičen da je pištoljem ubio svog druga iz razreda Pavlosa (15). Prema sadašnjoj istrazi, žrtva je pogođena u glavu s dva hica.

Njemački mediji pišu da je ubica M. Z. to učinio, navodno, iz ljubomore. Zbog čega je bio ljubomoran, još nije objavljeno. Prema informacijama njemačke agencije (dpa), vatreno oružje je stara beretta 765. Još nije poznato je li oružje bilo u legalnom posjedu niti da li je došlo do kršenja Zakona o kontroli oružja. Kako su u petak objavili istražni organi, pištolj je vjerovatno poticao iz ličnog okruženja navodnog počinioca. To se takođe odnosi i na municiju. Navodno je tinejdžer uzeo pištolj iz svoje kuće. Bild, čiji su novinari razgovarali s majkom uhapšenog mladića, piše kako je oružje kojim je počinjeno ubistvo naslijeđeno od dede 15-godišnjaka.

"Zašto je učenik devetog razreda Pavlos morao da umre na Valdbah školi u Ofenburgu? Da li je Tiktok dao model za zločin školskog ubice?", pitaju novinari nemačkog Bilda. Policijska istraga o pucnjavi u školi u Offenburgu i dalje je u punom jeku, rekao je portparol policije. Kako je Fenix-magazin.de već ranije pisao, u četvrtak oko 12 sati učenik je ušao u učionicu, prišao svom drugu iz razreda i pucao mu u glavu. Dječak je preminuo u bolnici.

