Vlaimir Zelenski saopštio je da Evropska komisija danas donosi izvještaj o napretku Ukrajine na putu ka Evropskoj uniji.

Izvor: Facebook/Володимир Зеленський/Screenshot

Ukrajina će "biti dio Evropske unije", izjavio je predsjednik Vladimir Zelenski uoči objavljivanja izveštaja o napretku Ukrajine u procesu pristupanja Uniji. Zelenski je kazao: "Sjutra je važan dan", ocjenivši izveštaj Evropske unije kao "istorijski". Zelenski je potvrdio da njegova zemlja već priprema sljedeće korake, posebno jačajući institucije.

"Sjutra je važan dan. Očekujemo istorijski izvještaj EU - izveštaj o sprovođenju preporuka Evropske komisije. Već pripremamo naše sljedeće korake nakon ovog izveštaja. Naš zakonodavni rad, jačanje državnih institucija", napisao je Zelenski na Fejsbuku. Kako kaže, Ukrajina je već prešla dug put u svom približavanju Evropskoj uniji, i država je potpuno svjesna da je članstvo u Evropskoj uniji politička volja država čanica, ali je to i rad same države. "Naš rad je da standarde EU i prakse zajednice približimo Ukrajini i usvojimo ih. Ukrajina će biti u EU. A to ćemo postići, posebno kroz transformaciju naše zemlje - unutrašnju transformaciju koja je apsolutno u interesu našeg naroda. Za Ukrajinu EU znači ekonomsku sigurnost i socijalnu stabilnost, a za EU ​​Ukrajina znači jačanje čitave zajednice. I veoma je važno da poslanici Vrhovne rade Ukrajine nastave da podržavaju zakonodavne inicijative neophodne za naše evropske integracije. Slava Ukrajini!", stoji u objavi predsjednika Ukrajine.