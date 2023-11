Gradonačelnik u SAD izvršio je samoubistvo nakon što je u medije procurila njegova fotografija obučenog u žensku odjeću.

Izvor: Facebook

Fred Koplend, gradonačelnik Smit stanice u Alabami, izvršio je samoubistvo nakon što je u medije procurila njegova fotografija obučenog u žensku odjeću. Kako prenose američki mediji, on je zamolio jedan portal da ne objavljuje te fotografije.

"Ono što radim u privatnom životu nema nikakve veze sa onim što radim u svom svetom životu. Da li to utiče na to da sam gradonačelnik, ponekad obučen ili našminkan? Ima li to ikakve veze sa tim da sam gradonačelnik ili pastor?", upitao je tada. Danas će biti obavljena obdukcija.

Koplend Izvor: YouTube/New York Post

