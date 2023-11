Tragično nastradali glumac Metju Peri, sahranjen je juče na privatnoj ceremoniji u Los Anđelesu, na mjestu koje tjera suze na oči!

Izvor: Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Holivud žali za gubitkom Metjua Perija, koji će zauvijek biti upamćen po ulozi simpatičnog Čendlera iz serije "Prijatelji". Svi članovi ekipe bili su juče tu da se oproste od svog poslovnog i privatnog prijatelja. Dženifer Aniston, Lisa Kudrou, Kortni Koks, Metju Leblank i Dejvid Švimer, viđeni su dok razgovaraju ispred kapele u Los Anđelesu, svi obučeni u crno.

Njegova uplakana majka, Suzan Morison i očuh Kit bili su tu, kao i Metjuov otac Džon Peri. Očevidac je izjavio, da je među prvima pristigla Anistonova: "Gospođa Aniston je došla među prvima. Bila je uzdržana. Ovo je okupilo dosta visoko profilisanih ljudi", izjavio je za DailyMail. Inače, groblje na kom je sahranjen nalazi se odmah preko puta Warner Bros studija u kom je upravo snimana kultna serija punu deceniju.

Izvor: Profimedia

Cijela ekipa "Prijatelja" je neposred, dala zajedničko saopštenje za javnost. "Svi smo potpuno skhrani gubitkom Metjua. Bili smo više od glumačkih kolega. Mi smo porodica. Imamo toliko toga da kažemo, ali upravo sada ćemo odvojiti trenutak da tugujemo i suočimo se ovim neslagledivim gubitkom. Vremenom ćemo više reći, kako i kada budemo mogli. Za sada su naše misli i naša ljubav sa Metjuovom porodicom, njegovim prijateljima i svima koji su ga voljeli širom svijeta", navodi se u poruci koju potpisuju.

Izvor: SmartLife/HBO Max

Čuvena šestorka glumila je u "Prijateljima" od 1994. do 2004. Snimili su 10 epizoda kultne serije. Metju je u svojim memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", za svakog ponaosob napisao ličnu poruku zahvalnosti:

"Dženi, hvala što si mi dozvolila da gledam to lice dodatne dvije sekunde svakoga dana."

"Kortni Koks što je natjerala Ameriku da pomisli da bi se neko tako lijep udao za nekog poput mene."

"Švimeru, za to što nas je držao na okupu, kada je mogao da ode i profitira više od svih. On je odlučio da smo tim, i obezbijedio nam milione dolara nedeljno".

"Lisa Kudrou, nijedna žena me nije više zasmijala".

"Met Leblank, koji je uzeo neki običan lik i pretvorio ga u najduhovitiji lik u seriji."