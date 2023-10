Dva ministra su nestala, još dva su smijenjena. Šta se dešava u Kini?

Izvor: Profimedia

Prvo ministar spoljnih poslova, a potom ministar odbrane. Šef kineske države otpustio je dvojicu bliskih saradnika. Znak slabosti? Ili demonstracija moći? U martu ove godine njih dvojica su položili zakletvu kao novi članovi Državnog saveta, najvišeg izvršnog organa u Narodnoj Republici - na crvenom tepihu, u Velikoj dvorani (zgrada Nacionalnog narodnog kongresa): Ćin Gang i Li Šangfu su stajali (skoro) jedan pored drugog. U samom vrhu kineske vlade, zahvaljujući pokroviteljstvu šefa države i stranke lično – Si Đinpinga. Jer on odlučuje ko će se tako visoko uzdići u hijerarhiji vlasti. Ali kako kaže stara poslovica, ko visoko leti, nisko pada. U slučaju Ćina i Lija to se dogodilo nakon samo nekoliko mjeseci, piše Dojče vele.

25. jun: Kineska državna televizija CCTV emitovala je poslednje javno pojavljivanje tadašnjeg kineskog diplomatskog šefa Ćina. Otprilike mjesec dana kasnije, na tom mjestu ga je zamijenio njegov prethodnik Vang Ji. Ćin se i dalje ne pojavljuje u javnosti.

29. avgust: Li je održao svoj poslednji govor kao načelnik odbrane na forumu o saradnji Kine i Afrike. Posle tog nastupa i on nestaje iz očiju javnosti.

"Spašavanje" ministara

Prošle nedelje, na sjednici Stalnog komiteta Nacionalnog kongresa, stigla je zvanična potvrda da su dva (bivša) ministra opozvana iz izvršne vlasti. Ali to nije bilo sve: na istoj sednici desila se još jedna rotacija – smijenjena su još dva ministra, načelnik resora finansija i njegov kolega zadužen za nauku i tehnologiju.

"To je postupak bez presedana", kaže Bjorn Alperman. Profesor sa Univerziteta u Vircburgu godinama istražuje politički sistem u Kini i posmatra sve poteze koji se vuku u samom vrhu Komunističke partije: "Još ne možemo da kažemo da li je to bilo sve ili će možda dodatni ministri biti zamijenjeni."

Prije svega, zagonetna je afera oko nestanka ministara spoljnih poslova i odbrane, ali i mnoga pitanja koja se nameću zbog načina na koji se spoljnom svijetu predstavlja državni i partijski lider Si. "To nisu bili nevažni ljudi, to su bili ključni ljudi koji su podržavali Si Đinpinga, na čelu najvažnijih resora, ljudi koji su zapravo tek u januaru ili martu stupili na dužnost", kaže Alperman.

Znak slabosti? Prikaz moći?

Situacija bi se mogla tumačiti na dva različita načina, dodaje ovaj stručnjak: "S jedne strane, kao demonstracija moći, kao znak da ga niko ne može zaustaviti na putu, pa ni najbliže kolege. Ali s druge strane, može se protumačiti kao znak slabosti, kao znak da je njegova kadrovska strategija propala".

Nil Tomas iz Instituta za politiku društva Azija u Vašingtonu ima sličan pogled na razvoj događaja u Pekingu, ali dodaje da se na sve ovo ne treba previše obazirati. On kaže da je trenutna situacija neprijatna za Jia, ali i napominje da to nije ništa što bi moglo ozbiljno da ugrozi njegovu poziciju moći.

"Glumio je i pokazao drugim akterima u rukovodstvu da mu je lojalnost veoma važna, odnosno da je spreman da kazni ljude, čak i one koje je sam izabrao", kaže Tomas. "To takođe sugeriše drugim ljudima da je veoma važno biti u njegovoj milosti, jer u suprotnom možete očekivati probleme. To bi moglo pomoći Siju da disciplinuje i druge, prema Tomasu.

Gdje su Li i Ćin?

U Kini je poznato da se još češće dešava da ljudi iz javnog života jednostavno nestanu na neko vrijeme. I tada bi se često dešavalo da su optuženi za korupciju kao službeni greh. Postoji mnogo spekulacija o tome gde se Kin i Li trenutno nalaze.

Što se Ćina tiče, sve je više indicija, između ostalog, na osnovu onoga što piše u američkim medijima, da je imao vanbračnu vezu u vreme dok je bio ambasador u SAD. Kako piše Vol strit džornal, navodno je već pokrenuta unutrašnja stranačka istraga o tome u kojoj meri bi ova afera mogla da ugrozi nacionalnu bezbednost Kine.

Da li je razlog bila korupcija?

U Liju je razlog nestanka navodno korupcija. Nil Tomas o ovome kaže: "Vjeruje se da je Li Šangfu bio umiješan u veliki korupcionaški skandal u vezi sa nabavkom atomskih projektila od strane Narodnooslobodilačke armije. Ovo bi, ako je tačno, naravno veoma naljutilo Sija, jer je zaista pokušao da smanji korupciju u vojsci, i fokusirao se na poboljšanje nuklearnih sposobnosti Kine u svrhu zastrašivanja".

Pa šta se dešava u samom vrhu Komunističke partije u Pekingu? Ovo je teško razumljivo za sve posmatrače sa strane. Poslednjih godina šef partije i države Si je koncentrisao moć i ojačao svoju poziciju, Kina je vremenom postala svojevrsna 'crna kutija'. Si je proširio kontrolu, on je najmoćniji šef države i stranke u Kini od vremena osnivača Narodne Republike Mao Cedunga.

Takođe je nejasno šta će biti sa Ćinom i Lijem? "Prvih nekoliko mjeseci verovatno nećemo ništa da čujemo o njima, a onda će jednog dana biti objavljeno da su isključeni iz Komunističke partije i predati pravosudnim organima na dalju krivičnu obradu", smatra kineski stručnjak Bjorn Alpermann.