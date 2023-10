Kim Kardašijan je tokom lajva na TikToku sa svojom najstarijom ćerkom Nort Vest pomešala zastavu Palestine zastavom Brazila!

Izvor: Shutterstock

Na internetu se pojavio novi "biser" rijaliti zvezde. Kim Kardašijan se nakon pauze na društvenim mrežama uključila u prenos uživo s desetogodišnjom Nort, kako bi se družile s fanovima i odgovarale na njihova pitanja.

Kako je trenutno sukob na Bliskom istoku u fokusu svetske javnosti, desetine gledaoca počeli su u komentarima da šalju palestinsku zastavu u znak solidarnosti s civilima zarobljenim u Gazi. Na snimku koji kruži društvenim mrežama, Nort je to primetila pa upitala: "Kakva je to zastava?" Na to joj je Kim samouvereno odgovorila: "To je Brazil. Odatle je Nejmar, jer trenutno pričamo o fudbalskim stvarima."

Pogledajte 00:23 KIm Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine Izvor: TikTok/dailymail Izvor: TikTok/dailymail

Ubrzo nakon toga, Kim je rekla Nort da se odjavljuje s TikToka kako bi umesto toga, nastavila s pitanjima i odgovorima na "X"-u. Gledaoci lajva su ostali zapanjeni očiglednom greškom, a snimak se ubrzo proširio internetom. "Zar Kim zaista ne zna razliku između brazilske i palestinske zastave?" upitali su neki u čudu, u komentarima ispod videa, pa su je ubrzo počeli ismejavati. "Nadam se da Nort ne uči od kuće!" napisao je neko.

Međutim, bilo je i onih koji su stali u njenu obranu, sugerišući da je namerno lagala kako bi zaštitila Nort od potencijalnog saznanja o užasima koji se događaju u ratu. "Ona štiti svoje dete. Nort je dete bez obzira na to koliko je poznata", komentarisao je jedan korisnik.

Vidi opis ZASTAVU PALESTINE ZAMENILA BRAZILSKOM - "ODATLE JE NEJMAR!" Kim Kardašijan "znanjem" izazvala smehotres na TikToku VIDEO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Nadia Lee Cohen Br. slika: 6 6 / 6 AD

BONUS VIDEO:

Kim Kardašijan sa malim grudima Izvor: YouTube/The Late Late Show with James Corden