Predsednički izbori u Ukrajini će odrediti dalji tok rata u toj zemlji.

Izvor: Facebook/screenshot

U Ukrajini polako počinju pripreme za predsedničke izbore, iako o tome još niko ne govori, ali postoje naznake koje upućuju na ta do stvari idu ka nekoj vrsti razrešenja. Sve je manje naoružanja i novca koji mogu biti isporučeni, a bivši savetnik ukrajinskog predsednika Aleksej Arestovič, i inače sklon neformalnom korišćenju oštrog jezika, bespoštedno je počeo da kritikuje vlast. Iako je i ranije osuđivao podsticanje korupcije, gušenje građanskih i političkih sloboda (zalažući se za prava i položaj ruskog stanovništva), preko konstatacije da je vlast nespremna da kaže istinu - pre nekoliko dana je stigao do direktnih optužbi na račun vlasti za donošenje strateški pogrešnih vojnih procena.

"Naše rukovodstvo je iscrpilo svoju kompetentnost, dovelo situaciju u ćorsokak i nastavlja da insistira na svojoj pogrešnoj politici. To nas vodi u katastrofu", napisao je Arestovič na svom Telegram kanalu. I što je najzanimljivije, on smatra da odgovornost za to snosi političko, a ne vojno rukovodstvo Ukrajine. Konstatovao je da je u ratu došlo do zastoja i naveo pogrešne procene vlasti. Prvo, smatra da je besmislena koncentracija vojnih resursa oko Bahmuta, (koji nema stratešku vrednost, o čemu su govorili i zapadni vojni zvaničnici), umesto da se snage fokusiraju na probijanje južnog fronta i izlazak na Azovsko more. Potom je kritikovao nedostatak moćnih ukrajinskih linija odbrane, sličnih ruskim, i na kraju greške u odnosima sa spoljnim partnerima.

Arestovič uputio oštre kritike vlasti, navodeći da ih je dovela u ćorsokak.

Izvor: Profimedia

Govoreći o ratu, bivši savetnik predsedničkog kabineta je pozvao vlasti da priznaju da uz trenutno stanje na frontu nema ni govora o povratku na granice iz 1991. godine, nego da mora da se prestane sa „beznadežnim napadima" i zauzme odbrambeni položaj, jer ukrajinske snage nisu mogle da ispune glavni zadatak - presecanje kopnenog koridora prema Krimu.

Arestovič vidi izlaz u održavanju izbora kao bi se "razbio monopol nekompetentnosti i pružila šansa onima koji su u stanju da donose odluke koje odgovaraju realnim situacijama". Vlast u Ukrajini ovako niko nije kritikovao, uključujući i opozicionog političara, bivšeg predsednika Petra Porošenka. Arestovič ne kritikuje samo Zelenskog nego uopšte pravac kojim vodi državu. Da li sebe smatra čovekom koji može da donosi drugačije odluke, saznaće se uskoro. Ako bude uhapšen, to će značiti da je sve preduzeo samoinicijativno i da niko ne stoji iza njega. Ipak, to je malo verovatno. Arestovič je u septembru zajedno sa Zelenskim bio u SAD. Iz toga se može zaključiti da ili igra "sparing partnera" Zelenskom ili je dobio podršku Vašingtona da ga zameni. U prvoj varijanti, njegova uloga je da napravi novu izbornu kolonu za staru vlast. Na taj način, ukoliko bi izašao i na eventualne parlamentarne izbore, mogao bi da uđe u parlament prikupivši glasove proruskog stanovništva. Druga verzija glasi da su Amerikanci procenili da je Arestovič dobitna nova figura koja može da ograniči i skrajne politički monopol Zelenskog.

Da li predsedničku fotelju Zelenskom izmiče Arestovič?

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Njegova oštra kritika vlasti je usledila po povratku iz SAD i tada je izneo konstataciju o nedostižnim granicama iz 1991. godine, na čemu Zelenski i dalje insistira. Početkom ovog meseca je doslovno rekao da, ako Zapad odluči da okonča rat bez izlaska na te granice, a Zelenski se bude protivio tome, onda će biti zamenjen na izborima. "Oni će tražiti trezvenu osobu koja je u stanju da racionalno proceni šta se dešava, i koja će potpisati (sporazum o prekidu vatre s Rusijom). Za sada nema druge", rekao je Arestovič.

Moguća je i treća varijanta o kojoj se govori u ukrajinskim političkim krugovima: da oligarh Rinat Ahmetov "gura" Arestoviča kao svog protežea koji bi mogao da obezbedi uticaj na političke procese. Kao argument se navodi činjenica da je Arestovič često davao intervjue novinarima koji su na ovaj ili onaj način povezani s Ahmetovom grupom. Ipak, upućeni više veruju da Arestovič ima "neke nove prijatelje".

Oni koji osećaju da kritika bivšeg savetnika cilja njih, poput savetnika za bezbednost Aleksija Danilova, tvrde da su Arestoviča regrutovali Rusi. Iako ruski mediji prenose njegove izjave, ova teorija se smatra najmanje verovatnom.Na kraju, dobri poznavaoci prilika u Ukrajini tvrde da Arestovič već duže vreme radi na tome da napravi stranku sa vrhovnim komandantom, Valerijem Zalužnim (koji je u nemilosti Zelenskog). Stranka bi se nazivala ZA, što znači Zalužni -Arestovič.

Dakle, ako Arestoviča uhapse, jasno je: ili je sam ili su njegovi mentori slabiji od onih koji podržavaju Zelenskog. To što je još uvek na slobodi, može da znači da ili igra za Zelenskog ili još uvek, u ovom trenutku, nisu odlučili šta će s njim. Ili, pak, ne smeju da ga diraju.