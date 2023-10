Rat će trajno promijeniti situaciju na jugu Izraela.

Izvor: Profimedia

Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je da će rat protiv palestinskih terorističkih grupa u Pojasu Gaze trajno da promijeni situaciju na jugu Izraela i da će biti smrtonosan.

"Ovdje se vodi rat sinova svjetlosti protiv sinova tame", rekao je Galant na konferenciji za novinare pozivajući se na čuveni drevni vojni priručnik otkriven među svicima sa Mrtvog mora, prenio je "Tajms of Izrael". Izjavio je da će izraelska vojska "eliminisati organizaciju Hamas".

Dodao je da je to kultura koja ne prihvata izraelsko postojanje ovdje i da su to ljudski divljaci, zvjeri, koji su ubijali izraelske vojnike, djecu i građane. "Doći ćemo do svih tunela, stići ćemo do svih operativaca Hamasa i sve dok ih ne eliminišemo, nećemo završiti misiju", istakao je Galant.

Prema njegovim riječima, to će biti snažan, smrtonosni i precizan rat, koji će zauvijek promijeniti situaciju. Kada je riječ o 150-200 talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze, Galant navodi da Izrael ulaže sve napore da ih locira čak i ako je situacija veoma složena.

