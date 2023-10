Nasif Jilmaz, zamijenik ministra prosvjete Turske, je na brutalan način reagovao na upis izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Nasif Jilmaz, zamijenik ministra prosvjete Turske, je na brutalan način reagovao na upis izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, piše "The Times of Israel". Izraelski premijer je na svom "X" nalogu, nekadašnjem "Tviteru", objavio snimak bombardovanja Gaze, a Jilmaz mu je uputio jeziv odgovor, neki bi to čak protumačili i kao direktnu prijetnju.