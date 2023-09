Lokalni stanovnici su više puta kontaktirali Gugl da promjeni svoje onlajn mape nakon što se most srušio 2013.

Porodica Amerikanca koji se udavio nakon što je pao automobilom sa srušenog mosta optužuje Gugl za njegovu smrt jer nije uspio da ažurira svoje mape, piše Bi-Bi-Si. Porodica Filipa Paksona tuži kompaniju zbog njegove smrti, tvrdeći da je Gugl bio nemaran što nije prijavio da se most srušio devet godina ranije.

Pakson je poginuo u septembru 2022. nakon što je pokušao da pređe most u Hikoriju u Sjevernoj Karolini. Portparol Gugla je rekao da kompanija istražuje optužbe. Slučaj je podnijet Građanskom sudu okruga Vake u utorak. Pakson, otac dvoje djece, vozio se kući sa proslave devetog rođendana svoje ćerke i bio je u nepoznatom komšiluku u vrijeme njegove smrti, navodi se u tužbi porodice.

Njegova žena je ranije odvezla njihove dvije ćerke kući, a on je ostao da pomogne u čišćenju. "Neupućen u lokalne puteve, oslanjao se na Gugl mape, očekujući da će ga bezbjedno uputiti kući do njegove supruge i ćerke", rekli su advokati porodice.

U tužbi se terete i tri lokalne kompanije koje su navodno bile odgovorne za održavanje mosta. "Naše najdublje saučešće izražavamo porodici Pakson“, rekao je portparol Gugla za AP njuz. "Naš cilj je da pružimo tačne informacije o rutama na mapama i razmatramo ovu tužbu. Tragično, dok je vozio oprezno po mraku i kiši, on je nesvjesno pratio Guglova zastarjela uputstva do onoga što je njegova porodica kasnije saznala da je 'Most koji ne vodi nigdje' skoro deceniju i sletio u Snou Krik gdje se udavio."

Lokalni stanovnici su više puta kontaktirali Gugl da promjeni svoje onlajn mape nakon što se most srušio 2013. godine, navodi se u tužbi.

