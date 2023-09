Porodica tuži "Gugl" jer se Amerikanac udavio zbog neažuriranja onlajn mapa.

Izvor: Facebook/screenshot/Phil Paxson

Amerikanac Filipi Pakson se udavio nakon što je sletio sa srušenog mosta, a njegova porodica tvrdi da je poginuo jer kompanija "Gugl" nije ažurirala svoje mape.

U tužbi koju su podnijeli navode da "Gugl" nije ažurirao svoju aplikaciju iz nemara. Portparol kompanije je izjavio da "Gugl" razmatra optužbe. Filip se vraćao kući sa proslave ćerkinog devetog rođendana u kući prijatelja i bio je u nepoznatom kvartu u vreme svoje smrti, navodi se u tužbi porodice.

Dodali su da je njegova žena sa dve ćerke ranije otišla kući, a da je on ostao da pomogne oko čišćenja. "Oslonio se na "Gugl Mape", očekujući da će ga bezbjedno uputiti ka njegovoj kući. Ni ne sluteći je sledio zastarjele smjernice, do onoga što je njegova porodica kasnije saznala da se zove "Most za nigde", udarivši u Snou Krik, gdje se udavio", rekli su advokati Filipove porodice, prenosi BBC.

Takođe su naveli da je lokalno stanovništvo uporno tražilo da "Gugl" ažurira onlajn mape nakon što se most srušio 2013. godine.