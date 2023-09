Japanci pokazali kako na svakih 15 dana čiste metro!

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Za Japance mnogi smatraju da su nacija koja je nekoliko godina ispred svih. Njima je disciplina na prvom mjestu, a kašnjenja su im nepojmljiva. U njihovoj srži je da vode računa o svakoj sitnici i higijeni, pa i kada je reč o javnim mestima i gradskom prevozu.

Većina posjetilaca koji su prvi put u Japanu zapanjeni su koliko je to čista zemlja. Samo se sjetite kako su čak i japanski fudbalski navijači savesni po pitanju čistoće. Na Svjetskim fudbalskim prvenstvima u Brazilu (2014) i Rusiji (2018), navijači nacionalnog tima oduševili su svet kad su ostali posle utakmice da pokupe smeće sa stadiona.

ovog puta na društvenim mrežama smo mogli da vidimo i kako izgleda čišćenje japanskog metroa, koji preveze toliko ljudi, a i dalje je jedan od najčistijih.

Vagoni se čiste na svakih 15 dana, i to vrlo temeljno. Spoljašnjost voza čiste četiri osobe, sve se radi ručno: voda, četke i ribanje. Unutrašnjost vagona čisti 10 radnika - kreću od krova pa sve do poda. Kada se očiste, vagoni se vraćaju na prugu, spremni da prevezu milione putnika do ponovnog čišćenja.

Pogledajte u videu kako to izgleda: