U moru beskorisnih dodataka za koje vozači izdvajaju prilične iznose, automehaničar je pronašao "najveću prevaru".

Skoti Kilmer je automehaničar sa 54 godine iskustva, na svom Jutjub kanalu koji prati gotovo šest miliona ljudi, redovno savetuje vozače koji auto da kupe, kako da uštede u vožnji i slične stvari...

U moru beskorisnih dodataka za koje vozači izdvajaju prilične iznose, Kilmer je pronašao "najveću prevaru". Reč je o aditivima za gorivo. U razgovoru za The Sun, on je objasnio zašto su aditivi danas potpuno nepotrebni. "Ljudi se iz raznoraznih razloga navuku na aditive, no činjenica je da se radi o bacanju novca".

Motorna goriva danas su puno bolja i kvalitetnija, a standard je regulisan od strane države i mora sadržavati određenu količinu aditiva. Sve dok redovno mijenjate ulje i normalno vozite auto, aditivi nisu potrebni. Radi se o preskupom i potpuno beskorisnom dodatku, čak se može reći da je reč o pljački naivnih vozača", zaključio je Kilmer.

Večna dilema: Treba li da sami gorivu dodajete aditive?

Odgovor na to pitanje, očekivano, nije jednostavan i jednoznačan. U kvalitetnijim gorivima već se nalaze aditivi koji sprečavaju nastajanje naslaga, poboljšavaju mazivost, olakšavaju raspršivanje…, pa tako kratkoročno pozitivno utiču na rad motora kroz čišće i potpunije izgaranje, a dugoročno kroz niže troškove održavanja.

Koristite li isključivo takva goriva, nema potrebe za dodavanjem aditiva, ali postoji li sumnja da motor nepravilno radi ili su mu performanse smanjene zbog, recimo, naslaga na brizgalicama ili sedištima ventila, aditivi koji pomažu u uklanjanju tih naslaga (naravno, ako nisu prevelike) mogu biti jednostavnije i svakako jeftinije rešenje od rastavljanja i čišćenja delova motora.

