Punih 65 godina bio je poznat samo kao “Dečak u kutiji”, čije je izubijano nago i neuhranjeno telo nađeno umotano u ćebe u kartonskoj ambalaži u šumovitoj oblasti na severoistoku Filadelfije početkom 1957. Napredak u istrazi o njegovom identitetu je konačno postignut u oktobru 2021. godine i otkriveno je da se nesrećni dečak star oko četiri godine, koji je imao ožiljke po telu i bio prisilno ošišan, zvao Džozef Ogastas Zareli.

Međutim, istražitelji su čekali još 14 meseci kako bi saopštili identitet žrtve jednog od najgnusnijih slučajeva ubistva u američkoj istoriji i ime nesrećnog dečaka saopštili su tek u decembru 2022, više od šest i po decenija nakon zločina. Britanski "Dejli mejl" piše da je identitet malog Džozefa otkriven zahvaljujući revolucionarnom istraživanju DNK i genealogiji pomoću kojih je utvrđena čitava mreža rođaka koja je na kraju istražitelje dovela do imena deteta.

Uzorci DNK su uzeti pomoću tehnika kakve naučnici koriste na drevnim mumijama, a identitet Džozefovog oca je utvrđen zahvaljući DNK testu tog čoveka koji je istražiteljima donela njegova bivša devojka. Tada se konačno stiglo do imena roditelja nesrećnog dečaka, a to su bili Ogastas Džej Zareli zvani “Gas” i Meri Elizabet Ejbel, zvana “Betsi”.

Mali Džozef je rođen u vanbračnoj zajednici, što je u to vreme bila tabu tema u Americi. Iako se ime oca pojavljuje u krštenici do koje su istražitelji došli, oni su morali da to utvrde i DNK analizom.

Betsi je umrla 1991, a Gas 2014. i istražitelji su isprva odlučili da ne otkrivaju imena dečakovih roditelja iz poštovanja prema preživelim rođacima. Ipak, pod pritiskom medija i javnosti koja je godinama bila obuzeta ovim slučajem, njihova imena su saopštena u januaru ove godine.

Sav ovaj napredak u istrazi pruža novu nadu da će konačno biti otkriven odgovor i na najvažnije pitanje, a to je ko je ubio Džozefa Ogastasa Zarelija. Potraga za ubicom na nivou cele Amerike je pokrenuta čim je 25. februara 1957. pronađen leš dečaka, uporedo sa naporima za utvrđivanjem identiteta žrtve.

List "Filadelfija inkvajerer" je tada, po nalogu policije, objavio zastrašujuće fotografije s obdukcije izubijanog mrtvog dečaka i njegovu sliku u dečijoj odeći, tražeći pomoć javnosti. Te fotografije su zalepljene i po prodavnicama širom Filadelfije, a ljude koji se danas sećaju tog vremena i dalje progone te užasne slike.

Policija je očajnički upućivala apele za pomoć u rasvetljavanju slučaja, što je pokrenulo hiljade dojava, od kojih su neke dolazile i iz inostranstva, u vezi s identitetom ubijenog dečaka. Pojavilo se mnogo teorija o ovom zločinu, ali nije utvrđeno ko je ubio dete i zašto.

Njegova majka Betsi je imala 21 godinu kada je rodila Džozefa, a njen bliski rođak je kazao da je moguće da ga je dala na usvajanje. Taj rođak je rekao da u tom činu “nije bilo nikakve okrutnosti, nikakve zlobe” i da ništa ne ukazuje da su Džozefovi roditelji imali ikakve veze sa njegovom smrću.

Advokat koji zastupa Gasovo četvoro dece kazao je "Filadelfija inkvajereru" da su oni tek “nedavno” saznali da su imali brata po ocu i da se “nikada nije pojavilo ništa što njihovog oca ili bilo kog drugog člana porodice povezuje s ovim”, misleći na zločin.

