Sa održivim destinacijama i progresivnim turoperatorima koji savjetuju putnike da pakuju manje stvari kada putuju, da li su putnici spremni za ultralaku budućnost?

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Sa više novih načina kako svako od nas može da smanji svoj ugljenični otisak nego ikada ranije - i sa nekim destinacijama koje najavljuju potencijalnu potpunu zabranu određenih vrsta prtljaga - pretrpavanje kofera uskoro može postati stvar prošlosti. Na kraju krajeva, manjim prtljagom stvaraju se manje emisije ugljenika, smanjuje se otisak putovanja i postajemo više zaštitnički nastrojeni prema prirodi.

Kako održivo putovanje prvo počinje kod kuće pokazuju neka mjesta koja osporavaju davno uspostavljenu ideju pakovanja - i nude prečice do jednostavnijeg odmora.

Japan

U smjelom potezu ka održivijoj vazduhoplovnoj industriji, Japan Airlines je nedavno pokrenuo pilot program dajući putnicima iz inostranstva mogućnost da unaprijed iznajme odjeću za boravak u zemlji.

Do kraja avgusta, servis "Any Wear, Anywhere?" je bio organizovan tako da putnici koji idu u Japan mogu da se prijave ili ponesu minimalni prtljag, što znači da aviokompanija može bolje da izmjeri uticaj na životnu sredinu sa manje prtljaga, kao i uticaj koji ima manja težina aviona. Kada bi putnici stigli u Tokio, Osaku ili Fukuoku, odjeća po mjeri u različitim veličinama i stilovima se isporučivala u hotele u kojima borave posetioci.

Međutim, iako koncept pomaže da se olakša teret putnika, nisu svi uvjereni da je to pravi pristup.

"To je i lijepa ideja i majstorski nivo u skretanju sa teme - dobar način da se natjeramo da smanjimo svoje uticaje, ali ne i da ih pažljivo ispitamo", rekao je Džastin Frensis, suosnivač i izvršni direktor britanske aktivističke kompanije za organizovanje odmora Responsible Travel. "Slično kao dobrovoljna kompenzacija ugljenika, ona prebacuje teret odgovornosti sa avio-kompanija na pojedince. Lična odgovornost je važna i inovacije su sjajne, ali treba da vodimo računa da nas ne odvlače od stvarnih promjena sistema koje su potrebne: jaka regulacija i pravedniji porezi na gorivo, na primjer."

Alpi

Širom svijeta skijaši pokušavaju da smanje svoj ugljenični otisak. Ali dok su zimski odmori dugo bili domen troškova prevelikog prtljaga, postoji moguća promena percepcije. Nova ideja se pojavljuje u odmaralištima širom Francuske, Švajcarske i Austrije: ostavite opremu kod kuće i iznajmite je u odmaralištu.

Da bi ograničili veći prtljag i smanjili potrebu putnika da investiraju u skupu sportsku opremu, odmarališta i kompanije za iznajmljivanje predlažu ponovnu upotrebu opreme iznajmljivanjem kapa, rukavica, naočara, pantalona i jakni, kao i skija, štapova, čizama, dasaka i kaciga. Švajcarske i austrijske kompanije već pružaju ovakve usluge.

"Lako je spakovati malo stvari za zimovanje kada znate da možete prikupiti većinu opreme koja vam je potrebna po dolasku", rekla je Krisi Ro, viša menadžerka za održivost u Hotelplanu, panevropskoj grupi specijalizovanih turoperatora. "Svaki proizvedeni artikal ima ugljenični otisak, tako da je mnogo bolje da ga više ljudi dobro koristi i da se oprema može popravljati kako bi joj se produžio vijek trajanja. Što se tiče troškova, može biti i isplativije da iznajmljujete opremu u odmaralištu, umjesto da plaćate čekirane torbe i preveliki prtljag na letovima."

Dubrovnik

Dok je Venecija bila prva destinacija koja je 2014. bila dovoljno hrabra da razmotri zabranu kofera sa točkićima kako bi se bolje očuvale prenatrpane ulice grada, Dubrovnik sada preporučuje posetiocima da ostave svoj prtljag kod kuće.

Ne po prvi put u poslednjih nekoliko godina, prekomjerni turizam navukao je gnijev mještana koji žive u utvrđenom jadranskom gradu, zbog čega je Turistička zajednica grada Dubrovnika preduzela određene akcije. Objavljujući video sa uputstvima i ažurirane savjete o odgovarajućem bontonu posetilaca ranije ovog ljeta, grad sada preporučuje posjetiocima da ne ometaju istorijske kaldrmisane ulice koferima sa točkovima.

"Često putnici sa 20 i više kilograma prtljaga jednostavno napune svoj kofer jer vjeruju da su ga platili", objasnila je Pipa Ganderton, direktorka proizvoda ATPI Halo, servisa za usluge merenja, smanjenja i kompenzacije CO2 i pružaoca rješenja održivog putovanja. "Jedno potencijalno rešenje koje bi avio-kompanije mogle da razmotre u budućnosti bilo bi dodavanje više težinskih kategorija za ručni prtljag".

Istočna Afrika

Safari u nacionalnim parkovima širom Kenije, Tanzanije i Ugande nude različite ponude za većinu odmora. Uprkos visokoj cijeni, atmosfera je uvijek opuštena, kao i garderoba koja odgovara atmosferi oko logorske vatre.

Ali iako ne postoji zabrana za određene vrste prtljaga, ograničenja su obično na snazi i postoji očekivanje da putnici shvate i poštuju potrebu da dođu sa manjim koferima.

Ova znači da su mekane torbe dugo bile omiljene kod većine turoperatora, a koferi sa točkovima često neće uspjeti da prođu kroz prostorije za odlaske do pista.

"Uvijek savetujemo klijentima koji idu na safari da se spakuju lagano iz više razloga", rekla je Keti Boat, izvršna direktorka turističke agencije Cartology Travel. "Ne postoje samo stroga ograničenja težine za manje avione, već mnogi regioni koriste lake avione u kojima ne možete ponijeti čvrste kofere - oni jednostavno neće stati u prtljažnik. Plus, jednostavno vam ne treba mnogo odjeće dok ste na safariju. Postoji mogućnost isporučivanja toaletnih potrepština i peškira, krema za sunčanje i sredstava protiv insekata, što vam pomaže da pre svega smanjite potrebu za pakovanjem kod kuće."