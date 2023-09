Muškarac je navodno neprijatnost doživeo u jednom od najpopularnijih mesta za letovanje u Grčkoj, među Srbima, a reč je o Pefkohoriju.

Na Fejsbuk grupi u kojoj ljudi ostavljaju kometare i iskustva sa letovanja oglasio se jedan muškarac i ocrnio tako reći, jedno od najpopularnijih mesta za letovanje u Grčkoj, među Srbima, a reč je o Pefkohoriju. Objava je izašla ovog jutra, a prenosimo je u celosti:

"Informacije za Pefkohori! Plaže su pune svačega, najviše pikavaca, najlona, kartona. Za nedelju dana 3 puta sam nalazio staklo, a danas sam se i ubo na iglu za vađenje krvi pri merenju sećera. Ima puno pasa lutalica koje se kupaju regularno, njuše po stvarima, jednom sam video i da su napali nekog čoveka na šetalistu, ali ih je on oterao. Voda posle plićaka odmah ima stene, pod nogama koje umeju biti nezgodne. To je manje više to, ostalo - lepo malo mesto, ali ima i lepših!", napisao je on.

Odmah su usledili komentari gde je bilo odobravanja ovoga što je muškarac napisao, ali i oštrog negodovanja. "Nažalost, upravo je naš narod najvećim delom kriv za te opuške. Bacamo i kod nas na ulici, u parkovima i gde god, pa isto tako i na moru", "Gde god sednemo na plaži skupljam tuđe pikavce okolo. Svoje normalno čim ugasim ubacim u kesu za đubre".

"U Pefkohoriju sam bila više puta, ali nikada u samom špicu sezone, krajem juna i krajem avgusta je lepo. Takođe, na gradskim plažama se ni u jednom mestu ne kupamo, već izaberemo obližnje pre ili posle mesta, a tu imate zaista širok izbor!", glasio se jedan komentar.

"Jednom sam samo bila privatno, Hanioti i nagledala se čuda. 'Gospoda' Beograđani njih pet, su ceo dan jeli nešto na plaži jeli i pušili, i sve otpatke bacali u pesak. Zamolila sam stariju gospođu da bacaju otpatke u kesu i za divno čudo poslušala me. Ali.... kada su krenuli sa plaže tu kesu je zatrpala u pesak. Znači, džabe krečeno", navodi se u drugom komentaru.

