Švedska je pozvala Iran da oslobodi iz zatvora jednog od svojih državljana, koji radi za diplomatsku misiju Evropske unije, tvrdeći da su ga držali samovoljno više od 500 dana.

Izvor: EPA-EFE/CAISA RASMUSSEN

Švedsko ministarstvo spoljnih poslova kaže da "veoma intenzivno" radi na slučaju Johana Floderusa, 33-godišnjeg Šveđanina koji radi za Evropsku službu za spoljne poslove, diplomatsku granu EU.

Njegov slučaj se držao u tajnosti od aprila 2022. godine, kada je uhapšen u glavnom gradu Irana, Teheranu, dok je bio na odmoru sa nekim švedskim prijateljima. Uhapšen je 17. aprila 2022. na aerodromu u Teheranu prilikom povratka kući.

Rođeni Šveđanin, koji je bio na nekoliko pozicija u institucijama EU, a čak je bio predstavljen u reklami osmišljenoj da podstakne mlade Šveđane da rade za EU, sada se navodno nalazi u ozloglašenom iranskom zatvoru Evin, prenosi Dejli Mejl.

Ovo mesto je dom iranskih političkih zatvorenika od 1972. godine.

Čak ima i krilo pod nadimkom 'Evin univerzitet' zbog ogromnog broja intelektualaca i studenata koji su tamo prisilno držani.

Ni švedske vlasti ni Evropska unija nisu potvrdili identitet uhapšenog. Na ovu temu oglasila se njegova porodica.

"Mi, Johanova porodica, duboko smo zabrinuti i u očaju. Johan je iznenada i bez razloga lišen slobode na odmoru i nalazi se u iranskom zatvoru više od 500 dana. Znamo da mnogi naporno rade da ga oslobode i zahvalni smo na tome. Istovremeno, svaki dan je veliko iskušenje, za nas i prije svega za Johana. Mora biti pušten i smjesta da se vrati kući", navodi se.

Izvor: EPA-EFE/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

Potvrdio i Borelj

Hapšenje je potvrdio i visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

"Želim da kažem nešto o, ako mi dozvolite, konkretnom slučaju, slučaju gospodina Floderusa. On je švedski državljanin koji je radio za Evropsku uniju i nezakonito je pritvoren u Iranu poslednjih 500 dana. Želim da istaknem da ja lično, sav moj tim na svim nivoima – evropske institucije u bliskoj saradnji sa švedskim vlastima, koje imaju prvu odgovornost za konzularnu zaštitu – i sa njegovom porodicom, guramo iranske vlasti da ga oslobode. Svaki put kada smo imali diplomatske sastanke, na svim nivoima, stavljali smo to pitanje na sto. Nemilosrdno. Radili smo za slobodu gospodina Floderusa i nastavićemo to da radimo u bliskom kontaktu sa porodicom, poštujući njihovu volju, a svakako i sa švedskom vladom“, rekao je on.

Kako je dodao, neće se stati dok Floderus ne bude slobodan.

"Ovo je mnogo u našoj agendi, u našem srcu i nećemo stati dok Floderus ne bude slobodan".

Sumnja se na špijunažu

Iran je u julu prošle godine objavio da je uhapsio čoveka pod sumnjom za špijunažu, ali do sada nije komentarisao otkrivanje Floderusovog imena.

Njegovo hapšenje dolazi nakon što je obznanjeno da je Iran navodno držao još nekoliko ljudi u pritvoru.

Belgijski humanitarni radnik Oliver Vandekastil koji je do maja bio u zatvoru zbog optužbi za špijunažu pomenuo je Floderusa ubrzo nakon što je pušten.

Ričard Retklif, suprug Nazanin Zagari-Retklif, britansko-iranske dobrotvorne radnice koja je šest godina zatvorena u Iranu pod lažnim optužbama za špijunažu, rekao je za Njujork Tajms:

"Ovo hapšenje 2022. je bila prava eskalacija. Za mene je šokantno da je švedska vlada i EEAS (Diplomatska služba Evropske unije) nasjela na to".

"Švedski državljanin – muškarac u tridesetim godinama – priveden je u Iranu u aprilu 2022. Ministarstvo spoljnih poslova i ambasada Švedske u Teheranu veoma intenzivno rade na slučaju i održavaju bliske kontakte sa EU", navodi ministarstvo u mejlu.

Ministarstvo je dodalo da je u svakodnevnom kontaktu sa porodicom privedenog muškarca.

"Ovaj slučaj takođe treba posmatrati u kontekstu sve većeg broja proizvoljnih pritvaranja u koje su umešani građani EU. Iskoristili smo i nastavićemo da koristimo svaku priliku da pokrenemo to pitanje pred iranskim vlastima kako bismo postigli – u bliskoj saradnji sa uključenim državama članicama – oslobađanje svih proizvoljno pritvorenih državljana EU".