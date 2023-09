Premijer Albanije ispričao vic na račun predsjednika Rusije Vladimira Putina i Jevgenija Prigožina.

Premijer Albanije Edi Rama bio je učesnik jednog od panela na Bledskom forumu na kojem su osim njega bili i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Srbije, Crne Gore, BiH i Severne Makedonije, ali Hrvatske i Bugarske.

Slogan ovogodišnjeg foruma je "Solidarnost za globalnu bezbjednost", a na panelu je premijer Albanije ispričao vic na račun predsjednika Rusije Vladimira Putina i pokojnog šefa Vagnera, Jevgenija Prigožina.

On se u humorističkom maniru obratio sagovornicima sa bezazlenim "Ne znam da li ste čuli da Rusija želi da ujedini svoje vremenske zone, jer imaju devet sati razlike između dva kraja zemlje", a onda kaže kako je premijer Rusije tražio predsjedniku Putinu da to "riješi" i kaže:

"Imamo problem. Bila je moja porodica na odmoru, zvao sam ih da im poželim laku noć, ali kod njih je već bilo jutro. Zvao sam Olafa Šolca da mu čestitam rođendan, ali je rekao da će to biti sledećeg dana. Zvao sam Si Đinpinga da mu poželim Novu godinu, ali on mi je rekao da je još uvijek stara godina". U tom trenutku Putin odgovara: "Da, i meni se to desilo. Pozvao sam Prigožinovu porodicu da izrazim saučešće, ali avion još nije poletio".

Nakon ovog vica koji je ispričao premijer Albanije Edi Rama cijela hala je prasnula u smeh, a koliko je prigodna ovakva šala na ozviljnom forumu kakav je Bledski forum procijenite sami.

