Nova prevara kruži društvenim mrežama, a građanima se savetuje da te poruke samo ne otvaraju.

Izvor: Pexels

Nasleđe od 8,6 miliona evra u istanbulskoj banci zaista dobro zvuči, samo da po sredi nije nova Fejsbuk prevara. Sve počinje tako što vam se preko poruke obrati navodno bankarski službenik iz Turske, koji će vas obavestiti da je osoba sa istim imenom i prezimenom, kao i vaše, imala otvoren račun u njihovoj banci. Tokom pandemije koronavirusa je preminula, a banka još uvek nije zatvorila račun klijenta jer ne zna da je umrla. Kako isti nema žive rođake, bankarski službenik kontakira baš vas da podelite po pola novac.

Ovako izgleda poruka u celosti: "Pišem vam uz pomoć prevodioca jezika. Tražio sam nekoga s ovim prezimenom, Adriana Paunovića. Pa kad sam video tvoj profil na Fejsbuku odlučio sam da te dodam i napišem ti ovu poruku da vidimo kako najbolje možemo pomoći jedni drugima. Ja sam gospođa Füsun Tümsavaş, bankarski službenik u Istanbulu, Turska, u ISBANKASI. Verujem da je Božja želja da sada naiđem na tebe. Imam važnu poslovnu raspravu koju želim podeliti sa vama, a verujem da će vas zanimati jer je u vezi s vašim prezimenom/nacionalnošću i od toga ćete imati koristi. Jedan pokojni g. Adrian Paunović, državljanin vaše zemlje koji je bio u poslu sa zlatom ovde u Istanbulu, imao je oročeni depozit u mojoj banci 2007. godine na 108 kalendarskih meseci, u vrednosti od 9.500.000,00 američkih dolara (devet miliona petsto američkih dolara). Datum dospeća ovog depozita bio je prošle godine. Adrian Paunović, bio je među žrtvama pandemije Covid-19 30. aprila 2020. godine u pokrajini Ankara u Turskoj.

Uprava moje banke još ne zna za njegovu smrt, znao sam za to jer sam bio njegov službenik za račune. Nije spomenuo nijednog sledećeg rođaka/naslednka kada je račun otvoren, nije bio oženjen i nije pronađen nijedan rođak. Prošle nedelje moja uprava banke održala je sastanak za vežbu provere banke kako bi se uočili neaktivni i napušteni depozitni računi. Znam da će se to dogoditi i zato sam tražio način da rešim situaciju jer ako direktor moje banke otkrije njegovu smrt, banka će preusmeriti sredstva svojim glavnim direktorima da ih podele. Tako da ne želim da se to dogodi. Zato sam bio sretan kad sam video tvoje podatke. Sada tražim vašu saradnju da vas predstavim kao najbližeg rođaka/nasledniak računa budući da imate isto prezime i nacionalnost kao i on, a sedište moje banke će vam uz moju pomoć izdati račun. Nema uključenog rizika; transakcija će biti izvršena prema legitimnom dogovoru koji će vas zaštititi od bilo kakvog kršenja zakona. Trebali bismo zatražiti novac i onda dopustiti direktorima banke da ga preusmere i podele među sobom. Nisam pohlepna osoba, stoga predlažem da podelimo sredstva, 50/50% za vas i mene. Javite mi svoje mišljenje o ovome i molim vas da ove informacije smatrate poverljivim. Daću vam više pojedinosti kada primim vaš hitan odgovor putem moje adrese e-pošte u nastavku", stoji u poruci.

Podsećamo, na ovakve poruke nikada ne treba da odgovarate, a ako možete nemojte ni da ih otvarate kada vam stignu.

