Lovci na misterije ovog vikenda na škotskom jezeru traže znake mitskog čudovišta iz Loh Nesa.

"Centar za Loh Nes" je najavio da će istraživači i dobrovoljci pokušati da potraže dokaze o navodnom čudovištu od milja nazvanom Nesi koristeći dronove za termalno snimanje, infracrvene kamere i hidrofone za otkrivanje podvodnih zvukova u mutnim vodama jezera.

To je najavljeno kao najveće istraživanje tog jezera u posljednjih 50 godina, a uključuje volontere koji skeniraju vodu sa čamaca i s obale jezera, a drugi se širom svijeta pridružuju veb-kamerama.

Alan Mekena iz "Centar za Loh Nes" je rekao da je cilj da se "inspiriše nova generacija entuzijasta baš u Loh Nesu".

Mekena je za radio Bi-Bi-Si rekao da tragači "traže talasanje na površini, a od dobrovoljaca se traži da snime sve vrste prirodnih pojava na jezeru".

"Nije svaki talas zvijer. Neki se mogu objasniti, ali nekoliko nekih ne mogu", rekao je on.

"Centar za Loh Nes" je u nekadašnjem hotelu "Dramnadrokit", gdje je počela legenda o Nesi. Godine 1933, menadžer Aldi Mekej je prijavio da je primjetio "vodenu zvijer" u jezeru okruženom planinama, najvećem po zapremini slatke vode u Velikoj Bitaniji, i sa 230 metara jednom od najdubljih.

Priča je pokrenula trajnu svjetsku fascinaciju nalaženjem neuhvatljivog čudovišta, pokrećući prevare i stotine izvještaja navodnih očevidaca. Mnogih teorija je bilo tokom decenija, uključujući da bi to stvorenje moglo biti preživjeli praistorijski morski reptil, džinovska jegulja, jesetra ili čak odbjegli cirkuski slon.

Mnogi vjeruju da su "viđenja" čudovišta obične šale ili da se mogu objasniti plutajućim balvanima ili talasanjem od vjetra, ali legenda je blagodetna za turizam u slikovitom regionu Škotskih visoravni.

Takav skepticizam nije odvratio volontere poput Krejga Galifreja.

"Vjerujem da nešto postoji u jezeru", rekao je on i da je spreman da prihvati šta god da je to jer "mora postojati nešto što podstiče spekulacije", objasnio je on.

Rekao je da će se, bez obzira na ishod potrage ovog vikenda, "legenda nastaviti", makar kao "maštanje da je nešto pod najvećom vodenom površinom u Velikoj Britaniji… Ali ima mnogo priča, ima raznih stvari iako nisu dokazane. Postoji nešto sasvim posebno u vezi s tim jezerom".