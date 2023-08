Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da još nije moguće reći da li će Putin moći da prisustvuje Prigožinovoj sahrani.

Kremlj je saopštio da bi "gust" raspored Vladimira Putina mogao da bude razlog zbog kojeg ruski predsjednik možda neće prisustvovati sahrani vođe paravojne formacije Vagner Jevgenija Prigožina.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da još nije moguće reći da li će Putin moći da prisustvuje Prigožinovoj sahrani.

"Ne znamo koliko će trajati neophodna ispitivanja u vezi sa istragom. Zbog toga, sada, kada nema datuma sahrane, o tome uopšte ne može da se priča. Tako da jedino što mogu da kažem jeste da predsjednik sada ima prilično gust raspored“, rekao je Peskov.

Ova vijest dolazi nekoliko sati nakon što je Putin prekinuo ćutanje povodom Prigožinove smrti. Ruski predsjednik je u četvrtak rekao da je lider Vagnerovaca "talentovana osoba koja je napravila ozbiljne greške u životu“.

Međutim, ruski lider nije eksplicitno potvrdio Prigožinovu smrt. Privatni avion Prigožina, koji je putovao iz Moskve u Sankt Peterburg, srušio se u srijedu u blizini sela Kuženkino u Tverskoj oblasti, pri čemu je poginulo svih 10 putnika u avionu, saopštile su ruske vlasti.

Do nesreće je došlo tačno dva mjeseca nakon što je Prigožin predvodio neuspjelu pobunu protiv vrha Kremlja, u, kako je on opisao, "Maršu pravde“. To je predstavljalo najozbiljniji izazov Putinovoj vladavini otkako je došao na vlast 1999. godine, piše Njuzvik.

Uzrok pada aviona i dalje nije utvrđen, iako neki izvještaji sugerišu da je avion oborila ruska protivvazdušna odbrana. Ukrajina je negirala odgovornost, a Kremlj je rekao da su spekulacije da je Prigožin ubijen po Putinovom naređenju "apsolutna laž“.

