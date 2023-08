Stjuardesa koja se nalazila u avionu sa Jevgenijem Prigožinom javila je porodici da se letjelica popravlja.

Izvor: Facebook/screenshot

Kristina Raspopova (39), stjuardesa i član posade aviona Embraer Legaci 600, koji se srušio u Tverskoj oblasti u Rusiji, a u kojem su bili šef plaćeničke vojske Vagner Jevgenij Prigožin, komandant Vagnera Dmitrij Utkin i još nekoliko pripadnika privatne vojske, porodici je nekoliko sati prije poljetanja rekla da je avion "popravljen" i da je let odložen.

Prema tvrdnjama kanala "VČK-OGPU” na komunikacionoj platformi Telegram, Raspopova je rekla rođacima da je došlo do kašnjenja prije poljetanja i da avion nije poletio kada je trebalo. Stjuardesa je nagovijestila da je avion "popravljen" prije leta. Telegram kanal "VČK-OGPU” navodi da je Raspopova rekla rođacima da je avionom "na čudan način manipulisano” prije poslednjeg leta i da su popravke koje su urađene "nerazumljive”.

Njen brat, zamijenik tužioca u Čeljabinskoj oblasti, rekao je za Telegram kanal "VČK-OGPU” da mu je rekla da je stigla u Moskvu dva dana prije leta i da čeka da se vrati u Sankt Peterburg. Rečeno joj je da može da bira da li će otići u Sankt Peterburg u sredu ili četvrtak, piše The Messenger.

"Avion je bio na hitnoj popravci. Čekali su let. Bila je to neka popravka, ništa posebno. Stigli su do aviona i bili su spremni da krenu. Sve je bilo u redu. Činilo se kao da je bila tamo a, da, čekala je let bar nekoliko dana. Rekla je da je destinacija u Rusiji. Čekali su da ih pozovu", rekao je jedan od rođaka stjuardese.

"Što se tiče popravke, rekla je da je to ili održavanje ili popravka", dodao je rođak.

BONUS VIDEO: