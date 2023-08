Ilon Mask je činio sve kako bi impresionirao pjevačicu Grajms s kojom je tri godine bio u vezi, a povezali su se putem društvenih mreža.

Izvor: YouTube/screenshot/Acces video TV

Život milijardera Ilona Maska veoma intrigira javnost godinama unazad, naročito onaj buran ljubavni. Veoma se trudio da impresionira pjevačicu Grajms kad su počeli da izlaze, tako što je vozio svoju Teslu bez ruku i prekrivenih očiju. Na njihovom drugom izlasku, 2018. godine, sklonio je ruke s volana i njima pokrio oči, u želji da se pohvali autopilotom svog automobila i pokaže koliko brzo ubrzava.

"Dok ju je vozio u restoran, pokazao je koliko moćno ide automobil, a zatim sklonio ruke, pokrio oči, i pustio je da uživa u iskustvu s autopilotom. Mislio sam: 'Ovaj tip je lud'. Auto je sam signalizirao i mijenjao trake, osjećao sam se kao da sam u Marvelovom filmu!", navedeno je u knjizi o popularnom osnivaču Tesle, vlasniku Tvitera i jednom od najbogatijih ljudi na planeti.

Kako navodi autor knjige Isakson, Illon Mask i Kler Grajms Bušer su se povezali na društvenim mrežama 2018. godine, kada ju je on pozvao na večeru i počela je njihova romansa. Obratio joj se posle raskida sa glumicom Amber Herd, a sve je počelo zanimljivom igrom riječi između njih dvoje.

Vidi opis KAKO JE ILON MASK SMUVAO PJEVAČICU: Vozio Teslu bez ruku, vodio je u fabriku, a onda je pitao za NJEGA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/Gene Blevins Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 7 7 / 7

Mask je pozvao pjevačicu da zajedno odlete do njegove fabrike Tesla u Kaliforniji, a sledeće noći joj je ponudio odlazak na večeru, pokupio je i poveo na uzbudljivu vožnju Teslom. Bilo mu je važno da bude upućena u epski serijal "Gospodar prstenova", da zna sve o čuvenom Gandalfu s kojim ga je Grimes i uporedila. Tada je znao da je to to, a ona mu je kasnije poklonila kutiju u kojoj su bile životinjske kosti koje je skupljala.

I tako je u život Ilona Maska, posle burnog raskida sa Amber, došla pametna i očaravajuća umjetnica. Bili su u vezi tri godine, 2020. mu je rodila sina kojem su dali nadimak "X", kako je odnedavno i logo Tvitera. U decembru 2021. su putem surogat majke dobili ćerku kojoj su dal nadimak "Y". I tada je uslijedio kraj, koji je Grajms potvrdila.

"Opet smo raskinuli...ali on je moj najbolji prijatelj i ljubav mog života", napisala je na Tviteru prije dvije godine.

BONUS VIDEO: