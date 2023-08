Jutra, 19. decembra 2019. godine pronađena je kako leži u svojoj hotelskoj sobi. Umrla je u bolnici kasnije tog dana.

Izvor: Facebook/Ana Uglow

Ana Aglov (17) preminula je od sepse dok je bila na ekskurziji u Njujorku. Njeni roditelji smatraju da profesori nisu pridavali značaj njenom zdravstvenom stanju i da su više bili zainteresovani za razgledanje gradskih znamenitosti nego da joj pomognu.

Tinejdžerka iz Engleske, učenica šestog razreda gimnazije u Bristolu, osećala se loše nedelju dana pre nego što se srušila u hotelskoj sobi tokom školske ekskurzije. Kako njeni roditelji kažu, požalila im se da profesori nisu njenu zabrinutost shvatili ozbiljno. Ana je najpre osetila da ima poteškoće sa disanjem prilikom obilaska Empajr stejt bildinga. Umrla je u bolnici sledećeg dana, nakon što je kolabirala.

Njena majka, Natalija Aglov, rekla je da joj se ćerka požalila kako su profesori previše usredsređeni na uživanje u posetama istorijskim znamenitostima širom SAD-a. Umesto da ode u obilazak Harlema, tinejdžerka je od svojih profesora najpre zatražila da ostane u hotelskoj sobi. Ipak, kasnije je navedeno, da je ona ipak otišla u obilazak.

Sledećeg jutra, 19. decembra 2019. godine pronađena je kako leži u svojoj hotelskoj sobi. Umrla je u bolnici kasnije tog dana. U izjavi Anine majke pročitane na sudu, navodi se: "Anastasija je rekla da je zabrinuta što ima infekciju grudnog koša, da se oseća mnogo gore i da ima temperaturu i kašalj... Rekla je da su je profesori iznervirali jer je ostala bez daha, iscrpljena i nije mogla da prati njihovo hodanje, ali da su je samo ignorisali i nastavili dalje. Bila sam zabrinuta za nju i rekla sam Anastasiji da razgovara sa profesorima i zamoli ih da je odvedu kod lekara, a zatim da mi sve jave".

Profesor koji je vodio ekskurziju rekao je da je bio svestan da je Ana imala "začepljen nos i da je naizmenično kašljala" kada su stigli u Njujork, ali je smatrao da se radio o običnoj prehladi. U svom svedočenju istakao je da je, dan pre nego što je preminula, podsetio Anu da im je popodne slobodno, pre večernjeg obilaska Empajr stejt bildinga.

Rekao je da će, ako želi da ostane u hotelu, ostati sa njom, ali da je na kraju odlučila da nastavi s obilaskom. Kako kaže, Ana je odlučila da tog popodneva ode u kupovinu, a ne da se opusti u hotelu.

"Zvuči apsolutno užasno kad to kažem, ali bio sam pomalo frustriran što je celo popodne išla u kupovinu… Nisam joj ovo rekao, ali razmišljao sam, zašto se nisi odmarala danas popodne? Da, došlo je do pogoršanja i mi smo reagovali. Sada kada se prisetim tog trenutka, voleo bih da je sve drugačije. Ali s obzirom na to kako se situacija odvijala, nismo mogli ni da zamislimo šta će se desiti narednog jutra", naveo je profesor u svom svedočenju.

U izveštaju istrage navedeno je da je Ana tog jutra 19. decembra pokucala na vrata profesora, a kako je i sam profesor potvrdio, zvučala je uznemireno. Kada se vratila u svoju sobu na jastuku na kom je spavala uočila je krvavu mrlju.

"Curila joj je krv pomešana sa penom iz usta i nosa", rekao je profesor. Nakon toga pozvao je hitnu pomoć, Ana je odvezena u bolnicu, gde je ubrzo proglašena mrtvom. Otac tinejdžerke skrhan je bolom. Opisao je kako su mu javili da mu je ćerka preminula.

"Spomenuli su mi da je profesor boravio to jutro u njenoj sobi. Zaustavio sam ih pitajući da li je Anastasija živa ili mrtva. Rečeno mi je da je medicinsko osoblje trebalo da je reanimira u sanitetu, ali ne i ponovo u bolnici. Gospođa koja me je nazvala briznula je u plač i rekla da je takva smrt retka kod 17-godišnjaka", naveo je uznemireni otac.

Uzrok Anine smrti sada je poznat - radi se o bronhopneumoniji i sepsi, grip A H3 infekcija gornjih disajnih puteva. Istraga se nastavlja i saslušaće se dokazi medicinskih specijalista i drugih svedoka.

BONUS VIDEO: