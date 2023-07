Ivan, koji je urezao svoje ime i ime svoje devojke na Koloseum, sada moli za oproštaj.

Turista koji je razbesneo Italijane tako što je ime svoje devojke urezao na Koloseum u Rimu, sada moli za oproštaj. Roberto Martina iz italijanske policije rekao je da su njegove kolege razgovarale sa Ivanom Dimitrovim i da se on izvinio i izrazio iskreno kajanje za ono što je uradio.

"Kontaktirao nas je nakon što smo iz hotelske evidencije dobili njegov broj mobilnog i ostavili mu poruku da nas pozove. Bio je zabrinut zbog pravnih implikacija i sve mu je objašnjeno. Rekli smo mu da će prijava biti poslata na njegovu adresu u Velikoj Britaniji, a zatim će cela stvar ići na sud, verovatno početkom sledeće godine, i da će moći da se tamo lično izvini tamošnjem sudu", naveo je Martina.

Mogao bi u zatvor

On je dodao da ga nisu pitali zašto je to uradio jer će to reći sudiji, samo su mu rekli da je osumnjičen i pod istragom. "Ovo se ne odnosi na njegovu devojku, iako bi tehnički i ona mogla da se smatra saučesnikom. O tome će odlučiti tužilac nakon što završimo istragu, koja ne bi trebalo da traje predugo jer je glavni dokaz originalni snimak gore pomenutog incidenta", objasnio je on.

Martina je otkrio i da je Ivan bio veoma uznemiren zbog onoga što je uradio, da se stalno izvinjavao i da je bio zabrinut za posledice svog ponašanja. "Objasnili smo mu da može da dobije između dve i pet godina zatvora i novčanu kaznu do 15.000 evra", rekao je on.

