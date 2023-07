Jezivi video snimak je posle zločina kružio mrežama, a na njemu se vidi kako učenik ubica škole u Masačusetsu, prati nastavnicu do toaleta, gdje je silovao i ubio.

Učenik srednje škole Danvers, Filip Čizm optužen je 2016. godine za ubistvo 24-godišnje nastavnice matematike u njegovoj školi u Masačusetsu, prenio je tad CBS Boston. On je silovao i ubio nastavnicu u školi, a snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kako je on nastavnicu pratio do toaleta, a nakon zločina je izneo njeno tijelo u kanti za smeće.