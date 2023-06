Vagnerovci imaju dvostruko veće plate nego ruski vojnici.

Izvor: Youtube/screenshot/DW

Privatna plaćenička grupa Vagner, čiji je vlasnik Jevgenij Prigožin, već skoro deceniju posluje sa Kremljom. Kako je Vagnerova jedinica postajala sve poznatija na ratištu u Ukrajini, tako su Prigožinove kritike ruskog vojnog vrha postajale sve glasnije.

Tenzije između Prigožina i Kremlja dostigle su vrhunac tokom proteklog vikenda. Tada je Prigožin doneo dramatičnu odluku da usmeri svoje borce ka Moskvi umesto napred da bi zaustavio napredovanje koje je moglo da dovede do kritičnog sukoba sa ruskom vojskom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio je dogovor prema kojem će Prigožin preći u Belorusiju i niko ko je učestvovao u oružanoj pobuni neće biti optužen. Portal Kvarc objavio je kolike su plate Vagnerovih plaćenika u poređenju sa platama ruskih vojnika.

Vagner je postao moćan igrač

Važno je napomenuti da privatne vojne kompanije (PMK) tehnički nisu legalne po ruskom ustavu. Međutim, ova grupa, koja je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Australije, Kanade, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, pokazuje da Kremlj zaista sarađuje sa privatnim vojskama.

Gubici koje je Vagner pretrpeo ne moraju biti zvanično priznati, a njihova taktika mučenja mogu da prođu ispod radara. Takođe, strane zemlje svojim finansijskim sredstvima mogu da doprinesu da podrže delovanje ove jedinice u različitim sukobima. Vagner je postao moćni igrač dok je delovao u senci sklapajući velike finansijske poslove u siromašnim, sukobima razorenim zemljama sa 'velikodušnim' isplatama hiljadama novih plaćenika.

Koliko zarađuju plaćenici, a koliko ruski vojnici?

Kvarz je izvestio o iznosu gotovinskog podsticaja koji Vagner daje da se pridruže grupi. Reč je o iznosu od 200.000 rubalja, što je oko 3.000 eura.

Prosečna plata koja se nudi ruskim vojnim licima kreće se od 70.000 do 100.000 hiljada rubalja, što je iznos u rasponu od 800 do 1.200 eura. U slučaju da Vagnerov vojnik pogine, njegova porodica dobija pet miliona rubalja, što je oko 50.000 eura. Prošle godine, 30.000 ljudi je pristupilo Vagneru kada su regrutovali u ruskim zatvorima. Prigožin tvrdi da Vagner dnevno regrutuje 500 do 800 vojnika.

Kvarc prenosi da se Vagnerov broj plaćenika povećao za 20.000 od početka invazije na Ukrajinu prošlog februara. Tokom četiri godine, čak i pre rata u Ukrajini, Vagner je zaradio 250 miliona dolara od kompanija sa kojima sarađuje, pokazalo je istraživanje Fajnenšel tajmsa. Novac su dobili u zamenu za pružanje usluga nizu slabih i ratom razorenih zemalja Afrike i Bliskog istoka.