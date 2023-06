Premijer Mađarske Viktor Orban je rekao da Ukrajina nije suvjerena zemlja.

Izvor: YouTube/printscreen/M1 - Híradó

Mađarski premijer Viktor Orban dao je u Budimpešti intervju njemačkom listu Di Velt u kome je iznio svoje viđenje toka rata u Ukrajini. Orban vjeruje da će Kijev ostati bez vojnika prije Moskve. Da bi spasile Ukrajinu, SAD i Rusija treba da pregovaraju o miru, tvrdi mađarski premijer.

Uprkos početnim uspjesima ukrajinske kontraofanzive, Orban i dalje smatra ukrajinsku pobjedu protiv Rusije "nemogućom“. "Problem je što će Ukrajinci prije ostati bez vojnika nego Rusi. I to će na kraju biti odlučujući faktor", rekao je on. Zato se, tvrdi, "uvijek zalaže za mir, mir, mir". U suprotnom, Ukrajina će izgubiti ogromna bogatstva i mnoge živote i doći će do nezamislivog uništenja“, kaže Orban.

"Ukrajina više nije suvjerena zemlja“

Orban tvrdi da mu je stalo do spasavanja Ukrajine. Jedinu mogućnost za to vidi u tome da "Amerikanci počnu pregovore sa Rusima i sklope sporazum o bezbjednosnoj arhitekturi i da u toj bezbjednosnoj arhitekturi nađu mjesto za Ukrajinu“. Takođe je osporio jedino pravo Ukrajine da odlučuje o toku rata: "Ukrajina više nije suvjerena zemlja. Oni nemaju novca, nema oružja. Oni mogu da se bore samo zato što ih mi na Zapadu podržavamo“. Zapad, kaže Orban, ima pravo da "da oružje i novac ili ne“.

Šef mađarske vlade veoma je skeptičan prema namjeri NATO-a da na julskom samitu u Viljnusu Ukrajini da garancije bezbjednosti. On navodi da "to nije mađarska ideja“, već je "vjerovatno došla iz sjedišta NATO-a“. Ne zna šta su tačno garancije, ali želi da pogleda predlog.

"Prvo prekid vatre, pa pregovori“

"Prvi korak je prekid vatre, pa pregovori“, rekao je Orban. Tek tada možemo da razgovaramo o "garancijama mira, odnosno vojnim ili bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu“. Dakle, to nije prvi korak, već treći ili četvrti“, rekao je on, a zatim dodao: "Ne treba početi od kraja“. Orban nije rekao da li bi Ukrajina posle rata mogla da postane članica NATO-a.

Orban smatra da je politika sankcija predjsednice EU i Evropske komisije Ursule fon der Lajen prema Rusiji propala. "Željeli su sankcijama da baci Rusiju na kolena i time kontinent približi miru. Ništa od toga se nije desilo“, rekao je on. On je bio iznenađen što "oni – pod vođstvom komesara, te Nemice” – nisu u stanju da pravilno uobliče sankcije, rekao je on. "To je jednostavno neuspjeh. Sada je pitanje šta je cilj, kako želimo da ga postignemo?“ zaključio je Orban.