Virsavija Borun-Gončarova je devojka iz Sjedinjenih Američkih Država čije srce se nalazi izvan grudi.

Izvor: Tweet/IBTimes UK

Virsavija Borun-Gončarova (13) je devojka iz Sjedinjenih Američkih Država čije srce se nalazi izvan grudi, piše britanski "Miror". Kada je njena majka Dari bila trudna, lekari su joj saopštili da će joj ćerka umreti tokom porođaja.

Virsavija je ipak preživela uprkos svim prognozama, a sada živi život normalno i u slobodno vreme se bavi igranjem i pevanjem.

"Lekari su mi bili rekli da će mi ćerka umreti tokom porođaja ili nakon njega. Ona je pravo čudo i volim je takvu kakva je. Ona je apsolutno jedinstvena. Ona je jedna od milion", rekal je Dari, majka Virsavije.

Njen brat Ervin voli da se mazi sa sestrom i da posmatra njeno neobično srce. Voli da lice naslanja na srce.

"On misli da je to srce magično i prelepo. Samo legne na sestru da bi mogao da sluša otkucaje srca. Prelepo je to gledati", dodaje majka.

Njeno srce van grudnog koša je dovelo do toga da njen grudni koš i trbušni mišići nisu pravilno formirani tokom trudnoće njene majke. Stanje, koje pogađa samo jednu od milion ljudi, ne izaziva joj nikakav bol u svakodnevnom životu, ali ostavlja njeno srce izloženo jer leži odmah ispod površine kože.