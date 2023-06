Jens Stoltenberg tvrdi da je Vagnerova pobuna pokazatelj problema koji se nalaze u Rusiji.

Izvor: Youtube/CBS News/Screenshot

Pobuna koju je tokom vikenda napustila ruska grupa Vagnerovih plaćenika pokazala je razmjere strateške greške Kremlja u vođenju rata protiv Ukrajine, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija nastoji da obnovi mir nakon što su Vagnerovi borci prekinuli brzo napredovanje na Moskvu, povukli se iz okupiranog južnog ruskog grada Rostova na Donu i vratili se u svoje baze u subotu uveče prema sporazumu koji im je garantovao bezbjednost.

Njihov lider Jevgenij Prigožin trebalo je da ode u Belorusiju prema dogovoru koji je posredovao bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, saopštio je Kremlj. "Događaji od vikenda su unutrašnje rusko pitanje i još jedna demonstracija velike strateške greške koju je predsjednik Vladimir Putin napravio svojom nezakonitom aneksijom Krima i ratom protiv Ukrajine“, rekao je Stoltenberg novinarima u Viljnusu, glavnom gradu Litvanije.

Neobični događaji proteklog vikenda doveli su do toga da zapadne vlade traže odgovore o tome šta bi se sledeće moglo dogoditi u zemlji sa najvećim nuklearnim arsenalom na svijetu, kao i o njenom ratu u Ukrajini.

Stoltenberg je rekao da NATO prati situaciju u Bjelorusiji i još jednom osudio najavu Moskve da u toj zemlji postavi svoje nuklearno oružje. "Ne vidimo nikakve indikacije da se Rusija sprema da upotrebi nuklearno oružje, ali NATO ostaje na oprezu“, rekao je Stoltenberg i dodao da je odvraćanje NATO-a dovoljno snažno da zaštiti svoj narod u sve "opasnijem svijetu“. Istovremeno, on je uvjerio Kijev u kontinuiranu podršku NATO-a. "Ako Rusija misli da može da nas zaplaši da podržimo Ukrajinu, to neće uspeti. Stojimo uz Ukrajinu sve dok je potrebno“, rekao je on.j

Stoltenberg je u Litvaniji kako bi prisustvovao vježbi na kojoj će se testirati brzo jačanje borbene grupe NATO-a predvođene Njemačkom do veličine brigade, vojne jedinice do 5.000 vojnika, scenario koji će se izvesti u slučaju pojačane tenzije ili sukob sa Rusijom. On je vježbe opisao kao jasnu poruku da je NATO spreman da brani svaki pedalj savezničke teritorije.