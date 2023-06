Radnik avio-kompanije Etihad ervejz je kako navodi Gardijan uzeo preko sistema podatke djevojke koja je bila na tom letu i slao joj poruke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Radnik koji radi za Etihad ervejz slao je Vocap poruke jednoj putnici iz Britanije tako što je preko sistema avio-kompanije došao do njenih ličnih podataka, objavio je Gardijan u četvrtak. Hana Smeturst (23) napisala je na Tviteru da je primila poruke od radnika Etihad ervejza, čije ime nije otkriveno, dok je čekala da se ukrca na let iz Abu Dabija za Mančester.

"Momak koji radi za avio-kompaniju Etihad je iskoristio moje lične podatke koje je pronašao preko baze podataka avio-kompanije, vidio je moj pasoš i slao mi poruke, putovala sam sama i ovo je zastrašujuće iskustvo", napisala je u tvitu. Djevojka je objavila poruke gde se vidi da joj je mladić pisao: "Hej, vidio sam te u Abudabiju", i stavio je i smajli.

Kada je djevojka pitala kako je on dobio njen broj, objasnio je: "Tražio sam te u sistemu." On je pojasnio da je "radio" i da je koristio sistem avio-kompanije. "Izvinite ako vas uznemiravam... ako vam se ne sviđa, samo me blokirajte", dodao je. Ali prema onome što je djevojka postavila na mreže, oko četiri minuta kasnije, radnik je poslao još jednu poruku u kojoj je pisalo: "Počinje ukrcavanje za let."

Djevojka rekla je za Gardijan da se osećala nesigurno nakon incidenta. "Bila sam sama, pa sam se osjećala veoma ranjivo jer mi je ostalo u glavi da on zna moj broj, zna moju kućnu adresu i moje puno ime i adresu e-pošte i očigledno sve što date avio-kompaniji kada rezervišete kartu", rekla je ona.

Djevojka je rekla da je menadžer avio-kompanije ponudio da je skine sa leta kako bi mogla da podnese policijski izveštaj. Međutim, morala bi da čeka 24 sata da dobije drugi let za Mančester. Djevojka je pozvala svoju majku, kako navodi, koja ju je ubedila da ostane mirna i krene na let, a kada je sletjela u Englesku, predstavnici službe za korisnike uspjeli su da se pozabave situacijom kako treba, rekla je za Gardijan.

"Naš tim je bio u kontaktu sa putnikom i Etihad je pokrenuo potpunu istragu čim je saznao za neprimereno ponašanje zaposlenog", navodi Etihad ervejz u saopštenju za Insajder. "Kao rezultat istrage, zaposleni su disciplinski kažnjeni u skladu sa postupcima. Privatnost i bezbednost naših gostiju su naš prioritet broj jedan i iskreno se izvinjavamo zbog nevolje koja je naneta našem gostu", navodi se u saopštenju.