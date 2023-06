Jevgenij Prigožin (62) je svojevremeno dobio nadimak "Putinov kuvar" jer je često usluživao ruskog predsjednika u svom restoranu.

Sukob između moskovskog vojnog vrha i Jevgenija Prigožina, šefa privatne plaćeničke grupe Vagner, dramatično je eskalirao u otvorenu pobunu! Njegove trupe su sinoć umarširale u ruski grad Rostov, a ruska domaća obaveštajna služba, Federalna služba bezbednosti, poznata kao FSB, pokrenula je krivični postupak protiv Prigožina, optužujući ga za "pozivanje na oružanu pobunu". Takođe, Vladimir Putin se obratio naciji i tom prilikom je rekao da je surovi napad pokušaj unutrašnje destabilizacije: "Ovo jednako oružanoj pobuni, Rusija će se braniti".

Prigožin je prije par dana otvoreno optužio rusku vojsku da je napala njegov kamp i ubila njegove ljude. Obećao je da će uzvratiti silom: "Ima nas 25.000 i mi ćemo saznati zašto je toliki haos u zemlji. Ovo nije vojni puč, ovo je marš za pravdu. Borci i ja uništićemo svakoga ko nam stane na put", rekao je on.

Ko je Jevgenij Prigožin?

Rođen u Lenjingradu, sada Sankt Peterburgu, u Sovjetskom Savezu 1961. godine, Prigožin je proveo dio svog ranog života u zatvoru nakon što je osuđen za pljačku i prevaru. Nakon što je pušten iz zatvora 1990. godine, nakon devet godina pritvora, Prigožin je počeo da prodaje hot-dogove na pijacama svog rodnog grada. On je za Njujork tajms 2018. rekao: "rublje su se gomilale brže nego što je moja majka mogla da ih prebroji". I kako je Sovjetski Savez pao, Prigožin je osnovao nekoliko preduzeća.

Jevgenij Prigožin (62) prvi put se proslavio kao vlasnik ketering kompanija i restorana i kao snadbjevač hranom i pićem zvaničnih događaja u Kremlju. Jedna od njegovih najslavnijih fotografija je ona na kojoj služi hranu ruskom predsedniku. Naknadno je dobio nadimak "Putinov kuvar".

I Jevgenij Prigožin i Vladimir Putin su iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u zemlji i znaju se odavno, možda još od devedesetih, dok je Putin radio u kabinetu gradonačelnika Sankt Peterburga i svraćao u Prigožinov restoran, popularan među lokalnim zvaničnicima.

Prigožinov posao sa keteringom je cvjetao, proširivši se na državne tendere za snadbjevanje hranom škola, vrtića i, na kraju, vojske - ugovore vredne više od tri milijarde dolara, prema istrazi Fondacije za borbu protiv korupcije, koju je osnovao ruski opozicioni političar Aleksej Navaljni.

Nakon toga, Prigožin je dovođen u vezu sa grupom Vagner, ali je Prigožin godinama negirao veze sa paravojnom grupom Vagner, pa čak i tužio one koji su tvrdili da ju je on osnovao. Vagner se prvi put pojavio u istočnoj Ukrajini 2014. godine, gde je pomogao proruskim separatistima da uspostave kontrolu nad ukrajinskom teritorijom i osnuju dve otcepljene republike u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

Posle 2014. godine, Vagner je učestvovao u nekoliko ratova širom sveta, najistaknutije u Siriji i brojnim afričkim zemljama. Izveštavano je o tome kako grupa učestvuje u vojnim akcijama u zamenu za pristup prirodnim bogatstvima. Na primer, u Siriji je grupa navodno čuvala naftna polja pod kontrolom sirijske vlade i za to dobijala procenat od njenih prihoda.

U Libiji se Vagner borio da podrži generala Haftara, koji je pokušao da sruši vladu podržanu od Ujedinjenih nacija, a plaćenici su finansirani prihodima od naftne industrije u zemlji. U Centralnoj Afričkoj Republici, plaćenička grupa je stala na stranu aktuelne vlade a protiv lokalnih pobunjenika. U septembru 2022. godine, šest mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, Jevgenij Prigožin je najednom priznao da je osnovao Vagner jer se pokazalo da je to jedna od efikasnijih ruskih jedinica u ratu.

"Svojeručno sam čisto staro oružje, svojeručno sam birao pancire i pronašao specijaliste koji su mogli da mi pomognu sa ovim. Od tog trenutka, 1. maja 2014. godine, rođena je grupa patriota, koja je kasnije dobila ime bataljon Vagner", izjavio je Prigožin preko svoje pres službe, koja je ovu izjavu potvrdila za Rojters. Krajnje odan Putinu, Jevgrenij Prigožin je jedan od najistaknutijih glasova koji su izrazili nezadovoljstvo komandom ruske vojske u Ukrajini.

On je zajedno sa čečenskim liderom Ramzanom Kadirovim kritikovao i ismevao jednog od glavnih ruskih generala Aleksandra Lapina zbog njegovih neuspjeha u Ukrajini. Kadirov je rekao da Lapin treba da bude ražalovan na status redova i poslat na prvu liniju fronta. Prigožin je hvalio Kadirovljevu iskrenost, objavivši poruku na društvenim mrežama: "Ramzane, goriš!".

Formalno gledano, Jevgenij Prigožin nema nikakvu ulogu u zvaničnom ruskom establišmentu. Ipak, razmere njegovog uticaja su očigledne. Vojni stručnjaci kažu za BBC da je sofisticiranost oružja koje Vagnerovi borci koriste u Libiji iznad onoga što je dostupno na tržištu i može da se nabavi samo preko vladinih veza na najvišem nivou.

U martu prošle godine, odmah posle početka ruske invazije, američki zvaničnici su rekli da je najmanje 1.000 njihovih plaćenika poslato da se bori u istočnu Ukrajinu. "Znamo da su tamo. I znamo da žele da pojačaju prisustvo u Ukrajini", rekao je u martu na konferenciji za štampu Džon F. Kirbi, sekretar za štampu Pentagona.

Kasnije je Prigožin počeo da obilazi ruske zatvore kako bi regrutovao osuđenike za borbe u Ukrajini. To takođe nije moglo da se desi bez dozvole sa najvišeg nivoa. On je pozivao zatvorenike da se prijave govoreći im da će ih društvo poštovati - i nehajno ih upozorio da ne čine nove zločine, kao što je silovanje. "Ne opijajte se, ne uzimajte droge, ne silujte, ponašajte se lepo", rekao je on.

Obećao je da će regruti morati da ostanu na frontu šest mjeseci, posle čega će biti slobodni - i da se vrate kući i da im dosijei budu očišćeni od presuda. Nedavno se jedan takav bivši zatvorenik, osuđen za ubistvo, zaista vratio iz rata. Ukrajinska vojska, međutim, tvrdi da Vagner koristi ljude kao topovsko meso i da je veliki broj njegovih boraca stradao, najskorije u žestokim borbama oko ukrajinskih gradova na istoku Soledar i Bahmut.