Pilot Aeroflota dobio 6 godina zatvora jer mu se avion Suhoj Superdžet 100 zapalio pri sletanju.

Izvor: Instagram/printscreen/aircraftmaintenancengineer

Let Aeroflota 1492 je bio redovan domaći putnički let kojim je Aeroflot upravljao na relaciji Moskva–Šeremetjevo za Murmansk, Rusija. Dana 5. maja 2019. godine, avion Suhoj Superdžet 100 koji je upravljao letom je uzleteo kada ga je udario grom.

Avion je zbog groma pretrpeo kvar na struji prilikom sletanja, letelica je odskočila i snažno sletela, što je dovelo do kolapsa stajnog trapa, izlivanja goriva iz krila i izbijanja požara. Četrdeset putnika i stjuardesa koji su sedeli su pozadi aviona su poginuli. Teže povrede zadobili su jedan član posade i dva putnika, a lakše tri člana posade i četiri putnika.

Pilot Aeroflotovg aviona koji je leteo za Murmansk potvrdio je da je trup aviona nakon uzletanja pogodila munja te su tada prešli na ručno upravljanje. Zbog udara su pukle veze s kontrolom leta, ali posada je uspela da uspostavi vezu na frekvenciji u slučaju nužde, prenosi Neva Tudej. "Kontrolori leta su nam pomogli, oni su nas navodili na pistu. Brzina nije bila prevelika, bila je to normalna brzina za sletanje", opisao je situaciju pilot.

Po njegovim rečima, požar je buknuo nakon sletanja, u vazduhu ga nije bilo. Jedan od razloga mogli su biti i puni rezervoari za gorivo.

Sada je kapetan leta 1492 Aeroflota koji je sleteo na moskovski aerodrom Šeremetjevo 2019. osuđen na šest godina zatvora, a na mrežama je ponovo postao viralan snimak spuštanja aviona. Mnogi korisnici na mrežama su postavili pitanje da li je pilot kriv za nesreću koja je imala tragične posledice.

"Da li će strpati u zatvor tog ludaka koji je blokirao evakuaciju jer je uzimao svoj ručni prtljag?", "Lakše je okriviti kapetana da bi prikrio druge nedostatke. Kako ste mogli postaviti ovo pitanje a da ne date sve podatke o činjenicama koje vode je nesreća?", neki su od kometara.

"Čoveče ti avioni su kao pontonski čamci na nebu. Čak i ako morate da izvršite prinudno sletanje, zaista ne bi trebalo da budete u mogućnosti da to astronomski propadnete... da ne spominjem da ste obučeni za to... osim ako on nije bio? Ili se prevario da bi dobio svoj ATP? Ako je zanemario hitnu proceduru? Upravo to misle vlasti kada vide ovo. I upravo zbog toga piloti imaju tendenciju da budu dobro plaćeni. Prilično je okrutno, ali hej, takva je igra. Moram da se uverim da znaš šta radiš pre nego što kreneš da se igraš sa Džetom-A na visini od 3800 ft", napisao je navodno jedan aviomehaničar.