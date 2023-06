Dječaci su postali poznati kao 'Luj i Lola' - jedina djeca koja su spašena sa Titanika bez roditelja ili staratelja.

Mišel i Edmond Navratil su osjetili olakšanje kada su konačno stigli do poslednjeg čamca za spašavanje koji je uspješno otišao sa Titanika koji je tonuo. Uprkos godinama, braća - od samo četiri i dvije godine - bila su svjesna terora i histerije koji su zahvatili one koji su još uvijek bili zarobljeni na brodu koji je tonuo. Otac ih je stavio na čamac za spašavanje - ali to je bio poslednji put da su ga vidjeli, piše Dejli Mejl.