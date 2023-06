Oni koji pokušavaju da pronađu turističku podmornicu koja je nestala na putovanju do olupine Titanika suočavaju se sa brojnim izazovima.

Izvor: YouTube/screenshot/OceanGate Expeditions/WTHR

Spasioci koji traže nestalu turističku podmornicu Titan suočavaju se sa nevjerovatno teškim zadatkom. Podmornica "OceanGate Explorations 'Titan'" izgubila je komunikaciju sa svojim matičnim brodom u nedelju (18. juna) sa pet putnika - za koje se smatra da su izvršni direktor "OceanGate-a" Stokton Raš, britanski milijarder istraživač Hamiš Harding, član odbora Prinčevog fonda Šahzada Davud, njegov sin Sulejman Davud i Francuski istraživač Pol-Anri Nargeolet.

Američka obalska straža saopštila je da je podmornici ostalo 96 sati vazduha u ponedeljak (19. juna) - što znači da spasioci imaju rok do četvrtka (22. juna). Dejvid Galo - viši savjetnik za strateške inicijative u kompaniji "RMS Titanic Inc", koja ima ekskluzivna prava na spasavanje olupine - opisao je potragu kao "trku sa vremenom". Rekao je za CNN da bi hipotermija bila najopasnija u zavisnosti od toga koliko je podmornica duboko "jer je u dubokom okeanu malo iznad najledenije hladnoće".

Titan je izgubio komunikaciju sa matičnim brodom otprilike nakon jedan sat i 45 minuta. Olupina Titanika leži na oko 3.800 metara. Srećom, Galo je rekao da Titan nije trebalo da odluta daleko ako je u dubokim vodama - što znači da bi matični brod trebalo da ima dobru ideju o tome gdje se nalazi. "To znači da možete da se fokusirate na veoma usko područje i unesete svoje sonare, kamere i šta god treba da uradite", rekao je on. Međutim, to ne znači da je proces lak.

Erik Fusil, stručnjak za podmornice i vanredni profesor na Univerzitetu u Adelaidi, objasnio je da, iako se pretrage na otvorenom mogu brzo pomoći radarom, reflektori ili laserski zraci se 'apsorbuju u roku od nekoliko metara' na velikim dubinama. Shodno tome, rekao je da nema radara ili GPS-a. Fusil je dodao da će Titan morati da se osloni na osnovne komunikacije kao što su akustični zvučni senzori ili tekstualne poruke.

Čak i ako spasioci uspiju da lociraju nestali brod, Galo je rekao da postoje dodatni izazovi. "To je kao posjeta drugoj planeti, nije ono što ljudi misle da jeste. To je okruženje bez sunca, hladno i pod visokim pritiskom", rekao je za CNN. Ronioci koji nose specijalizovanu opremu mogu da dostignu samo nekoliko stotina metara dubine pod vodom.

Za spasavanje na dubokom moru, američka mornarica se oslanja na daljinski upravljač CURV-21. Korišćen je za spasavanje F-35 Joint Strike Fighter-a koji se srušio u Južnom kineskom moru 2022. Ta olupina je pronađena na 3.800 metara - slično dubini Titanika. Ministarstvo odbrane Velike Britanije saopštilo je da NATO sistem za spasavanje podmornica (NSRS) možda neće moći da stigne do Titana.