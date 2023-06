Džo Bajden ne bi ubrzao ulazak Ukrajine u NATO, a novinarima je objasnio i zašto.

Kada su američkog predsjednika Džoa Bajdena pitali da li bi ublažio barijere za pridruživanje Ukrajine NATO-u, on je odlučno rekao "ne".

"Ne. Zato što moraju da ispune iste standarde. Tako da neću da olakšavam", rekao je novinarima uoči odlaska u Filadelfiju na svoju prvu zvaničnu aktivnost u okviru nove predsedničke kampanje.

Mislim da su uradili sve što se tiče pokazivanja sposobnosti za vojnu koordinaciju, ali postoji čitavo pitanje da li je njihov sistem siguran? Da li je nekorumpirano? Da li ispunjava sve standarde koje ispunjavaju svi, svaka druga nacija u NATO-u? Mislim da će biti tako, mislim da oni to mogu. Ali to nije automatski", rekao je on.

"Si-En-En" je ranije izvestio da su Bajden i njegov tim u razgovorima sa članicama o tome kako i kada bi Ukrajina mogla da uđe u NATO, a ta debata bi mogla da otkrije napetosti u alijansi uoči ključnog samita sledećeg mjeseca u Viljnusu u Litvaniji .

Izvor upoznat sa situacijom rekao da je Bajden zadovoljan uklanjanjem jedne od prepreka za ulazak Ukrajine u NATO. Prema izvoru, Bajden bi bio spreman da odustane od Akcionog plana za članstvo (MAP) za Ukrajinu, koji je u sporazumu iz 2008. opisan kao "sledeći korak za Ukrajinu... na njihovom direktnom putu ka članstvu". MAP, okarakterisan kao "program saveta, pomoći i praktične podrške prilagođen individualnim potrebama zemalja koje žele da se pridruže Alijansi", proces je koji su druge zemlje morale da preduzmu da bi se pridružile NATO-u.

Njegovo uklanjanje predstavljalo bi mali korak u olakšavanju pristupa Ukrajine odbrambenom savezu. To je deo predloga generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i o njemu se razgovaralo kada se sastao sa Bajdenom u Vašingtonu ranije ove nedelje, rekao je izvor.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da razume da njegova zemlja ne može da postane članica NATO-a dok je još u ratu.

Bajden je takođe rekao da je tvrdnja ruskog predsjednika Vladimira Putina o postavljanju prvog taktičkog nuklearnog oružja koje će biti uskladišteno u Belorusiji "potpuno neodgovorna".

U petak je američki državni sekretar Antoni Blinken rekao da Bajdenova administracija pomno prati situaciju između Rusije i Belorusije, ali SAD "nemaju razloga da prilagođavaju" svoj nuklearni stav i ne vide nikakve naznake da se Rusija sprema da upotrebi nuklearno oružje.