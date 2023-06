Žena, koja je insistirala na anonimnosti, podnijela je građanski zahtjev protiv Endrua Tejta.

Izvor: Instagram/screenshot/cobratate

Protiv bivšeg profesionalnog kik-boksera i onlajn influensera Endrua Tejta četvrta žena (30) je iznijela ozbiljne optužbe za seksualno nasilje.

Žena, koja je insistrirala na anonimnosti, je ispričala za Dejli mejl kroz koji pakao je prošla. Čin koji je opisala, predstavlja silovanje. Prema njenim riječima, Tejt je imao intimne odnose sa njom dok je bila u nesvijesti. Kako je ispričala žena, imala je odnos sa poznatim influenserom i on je u jednom trenutku počeo da je davi. Pokušavala je da dođe do vazduha i nije mogla da diše.

"Borila sam se da dođem do vazduha. Znala sam šta se dešava - gušio me je. Došlo je do tuče. Pokušavala sam da mu skinem ruku sa vrata, odgurnula sam ga, ali je on prilično veliki momak", ispričala je žena. Napomenula je da je intimni odnos odavno trebao da bude sporazuman uz konstataciju da ne može da bude takav ako je osoba u nesvijesti.

Istakla je da se sve dogodili prilično brzo i da ne zna koliko je bila bez svijesti. Kad se osvijestila bila je dezorijentisana i zbunjena. Napominje da nije odmah shvatila šta se dešava. "Kad sam se osvijestila nisam bila svjesna gdje sam. Bio je mrak. Onda sam shvatila da je i dalje imao intimni odnos sa mnom", kazala je.

Dodaje da ne može da se seti da li ga je odgurnula. "Samo sam ležala i čekala da završi", rekla je. "Počeo je da govori neke stvari, počeo je da kontroliše stvari govoreći da mu pripadam, da me posjeduje, htio je da me ubije", ispričala je žena.

Kazala je da te noći više nisu imali intimne odnose ali da je on ostao do kraja noći. Istakla je da ništa nije rekla i da je bila prestavljena. Objasnila je da nije pomislila da je silovana ali da je znala da je mogao da je ubije i da je osjetila opasnost. Napomenula je da dugo nije pomislila na silovanje.

Tejt je uhapšen prošle godine u Rumuniji. Tužioci tvrde, piše Dejli mejl, da je zajedno sa svojim bratom Tristanom držao žene protiv njihove volje na imanju u Bukureštu. Prošlog mjeseca, međutim, advokati koji zastupaju tri Britanke, u kasnim 20-im i ranim 30-im, objavili su da vode odvojeni građanski zahtjev za odštetu protiv Tejta, navodeći krivična djela koja su se dogodila između 2013. i 2016. godine, dok je Tejt živio u Velikoj Britaniji i neposredno prije nego što se pojavio u TV rijalitiju Veliki brat.

Žena koja je željela da ostane anonimna pridružila se građanskom zahtjevu koji su podnijele tri Britanke tvrdeći da je 2014. godine bila žrtva Tejtove mizoginije i želje da dominira ženama. U ovom intervjuu, datom u prisustvu njenog advokata, ona kaže da nikada nije srela druge žene, ali je bila zapanjena koliko su elementi njihovih priča slični njenima.

Napomenula je da je mogao da je ubije. Godinama je jednostavno htjela da zaboravi da je ikada srela Endrua Tejta. Krivila je sebe što je ušla s njim u krevet i jednostavno se stresla od „kako je sve to strašno“. Žena je bila dvadesetogodišnja studentkinja kada je upoznala Tejta — privlačnu, šarmantnu, iako pomalo arogantnu osobu — u jednom baru u Lutonu 2014. godine.

Privlačnost je bila obostrana i otišli su kod njega kući. Imali su intimne odnose i sve je bilo u redu. Nakon nekoliko mjeseci joj se opet javio i tad je odnos bio nasilan.