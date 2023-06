Supruga najvećeg narkobosa na svijetu je uhapšena u februaru 2021. godine.

Ema Koronel (34) je supruga El Čapa koji je osuđen na doživotnu robiju i koji važi za najvećeg narkobosa na svijetu. Osuđena je na tri godine zatvora kao saučesnik u vođenju suprugove kriminalne imperije. Takođe joj se pripisuje da je imala ulogu u njegovom bjekstvu iz zatvora nakon što je uhapšen 2014. godine.

Supruga najvećeg narkobosa na svijetu je uhapšena u februaru 2021. godine na aerodromu u Virdžiniji. Ema je optužena da je aktivno pomagala suprugu u vođenju kartela Sinaloa. Prema saopštenju zvaničnika FBI-a distribuirala je kokain i pomogla u planiranju El Čapovog bjekstva.

Izjasnila se krivom u junu, a prilikom izricanje kazne istakla je da iskreno žali zbog zločina koje je počinila. Takođe je zamolila sudiju da ignoriše za koga je udata, prenosi Žena.rs. "Možda zbog toga postoji razlog da budete stroži prema meni, ali vas ja ipak molim da to ne uradite", rekla je, prenio je "NY Times".

U svrhu sporazuma o priznavanju krivice pristala je da preda oko 1,5 miliona dolara koje je njen suprug nezakonito zaradio. Prije hapšenja živjela je glamurozan život u Njujorku, uživajući u blagodatima "krvavog" bogatstava, a sada provodi dane u zatvorskoj ćeliji.

Dok je El Čapo bio iza rešetaka Ema je uživala u luksuzu svog muža. S obzirom na to da je u Meksiku važila za boginju stila najavljivala je da će pokrenuti sopstvenu modnu liniju. Prilikom hapšenja ostala je dosljedna svom imidžu hrabre žene.

"Svijet se rušio oko nje, zidovi su padali. Kada se bavite ovim poslom, ili ćete biti uhapšeni ili ćete biti ubijeni", kazao je Derek Malc, bivši specijalni agent za borbu protiv narkotika. "Ima harizmatičnu ličnost. Ema koju poznajem je puna energije, uvijek nasmijana", izjavio je njen advokat.

El Čapo je 30 godina mlađu Emu primijetio na jednom takmičenju ljepote, te se pobrinuo da ona na istom i pobijedi a onda ju je oženio baš na datum njenog rođendana. "Kod njega me osvojio način na koji govori i to kako me tretira. Prvo smo bili prijatelji, a onda je uslijedilo sve ostalo", priznala je ona u jednom intervjuu.

No, do ovakvog braka sa El Čapom je možda došlo i nekako prirodno, kako bi se ujedinile dvije snažne mafijaške porodice, s obzirom da je Ema ćerka jednog od čelnih ljudi kartela Sinaloa. "Sinaloa diva. Sa crvenim karminom, dijamantima i u uskim farmerkama otelotvorila je popularnu sliku "bućone" - izabranice gangstera ili kriminalca. Bućone nose veoma skupu odjeću, Luj Viton torbe. Pretjeruju u svemu, sve je u izgledu, plastičnoj hirurgiji. Ema je savršen prikaz te slike", istakao je Roman Le Kur Grandmejzon, Francuz koji je u Meksiku proučavao djelovanje kartela.