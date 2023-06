Grad je praktično pod vodom, a majka i sin očajnički traže pomoć.

Izvor: Printscreen/obozrevatel.com

U mjestu Oleška u Hersonskoj oblasti koju kontrolišu Rusi, nastala je kritična situacija nakon poplava izazvanih rušenjem brane Kahovska. Grad je praktično pod vodom, a ljudi čekaju pomoć. Tokom izviđanja dronom, borci jedne od artiljerijskih brigada Oružanih snaga Ukrajine otkrili su ženu sa dvoje djece na krovu jedne od kuća u Oleškom tokom leta bespilotne letjelice.

Kada su ugledali dron, žena i dijete su počeli očajnički da signaliziraju da im je potrebna pomoć. Na snimku se vidi samo jedno dijete, a navodi se da ih ima dvoje. U jednom trenutku dječak počinje da plače, žena takođe briše suze rukom.

Prema navodima vojske, žena i djeca su bez vode i hrane oko jedan dan, a oni su pozvali one koji mogu da pokušaju da spasu majku i djecu, jer to ukrajinska vojska nije u mogućnosti. U naseljima Hersona, koja spadaju u zonu poplava, najavljena je evakuacija stanovništva. Prema podacima UN, do večeri 6. juna 16.000 ljudi je izgubilo svoje domove.

Podsjetimo, potresni prizori stižu sa ulica naselja koji se nalaze nizvodno od brane, u koje od juče ujutru nemilosrdno nadire voda iz rezervoara Kahovke. Vodostaj Dnjepra neprekidno raste, a očekuje se da će vrh poplavnog talasa stići danas.